Más detenidos, un comisario investigado y rastros de Loan en dos autos: se refuerza la hipótesis del secuestro

Tres personas quedaron bajo custodia después de un peritaje en los vehículos. Antonio Benítez y Mónica del Carmen Millapi brindaron testimonio ante los fiscales a cargo de la causa. También realizaron la reconstrucción de los hechos en el campo donde el nene de cinco años fue visto por última vez.

Después de nueve días de su desaparición, crece la hipótesis de que Loan Danilo Peña fue secuestrado. Este viernes, la Justicia correntina ordenó la detención de tres personas, entre ellos un comisario, después de que perros adiestrados detectaron rastros del chico en dos de los tres autos peritados.

Esos indicios coincidieron con el cambio de carátula por “trata de personas”. Por tal motivo, se abrió un expediente en la Justicia Federal, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dependiente de la Procuración General de la Nación, tomará intervención.

Esta línea de investigación se reforzó después de una serie de indicios que encontró este viernes la Justicia. Uno de ellos es un mensaje de voz sospechoso que habría salido del celular de Daniel “Fierrito” Ramírez, uno de los detenidos en la causa. En el audio de WhatsApp, Ramírez dice “El niño ‘cayó” y luego agrega en guaraní la frase “ocañí”, que significa “se perdió”. Estos mensajes fueron enviados el mismo día que Loan fue visto por última vez.

Ese mensaje es una prueba clave que refuerza la hipótesis de que el chico fue “entregado”. Además de esta pista, se sumó el resultado positivo en dos de los tres autos peritados, el aviso tardío a las autoridades sobre la desaparición y la falta de resultados en el primer día de búsqueda.

Tres nuevos detenidos por un rastro positivo en un auto y una camioneta

En un nuevo giro en la investigación, la Justicia detectó rastros de Loan en dos de los tres autos peritados. Las pruebas se realizaron sobre los vehículos de los asistentes al almuerzo en que el chico fue visto por última vez.

Las detenciones ocurrieron después de que uno de los perros adiestrados detectó un rastro del nene en el auto de Victoria Caillava, la amiga de la abuela del pequeño, y en el vehículo de Carlos Pérez, un exmiembro de la Armada que se retiró en 2017. Por este motivo, se ordenó la detención de ambos junto a la de un tercero, el comisario a cargo de la búsqueda, Walter Maciel, quien está bajo la lupa por encubrimiento.

Día clave en la búsqueda: dos de los detenidos declararon por primera vez

Además de los nuevos detenidos, las otras personas bajo custodia por el delito de abandono de persona son Daniel “Fierrito” Ramírez, su esposa Mónica del Carmen Millapi y Antonio Benítez, el tío de Loan, quienes prestaron declaración indagatoria por primera vez este viernes ante los fiscales que investigan la causa.

Millapi, de 35 años, fue trasladada por la mañana desde la comisaría donde está alojada hasta la Sala de Audiencias de la UFIC de Goya. Allí, declaró durante más de dos horas frente al fiscal Guillermo Barry.

Según pudo saber TN, la mujer contó que el almuerzo fue en casa de Catalina, la abuela de Loan. Todo parecía ser una celebración familiar más: el chico desaparecido, su papá, sus tíos Laudelina y Antonio Benítez -uno de los principales sospechosos- y otros familiares, se reunieron para conmemorar el Día de San Antonio.

Entre los invitados también estaban su marido “Fierrito” Ramírez y su hija, junto a otros sobrinos. A diferencia de los otros menores de edad, Loan estuvo al lado de su papá todo el tiempo en la mesa de los adultos.

Después de la comida, los chicos se fueron al monte a buscar mandarinas, acompañados por una sobrina de Laudelina, Benítez, Ramírez y Millapi. Según esta última, durante ese paseo, su esposo recibió una llamada sobre el delicado estado de salud de su hermano, que estaba internado en un hospital.

En ese momento, la imputada se alejó unos pasos para estar al tanto de las novedades sobre su cuñado y, en esa distracción, perdió de vista a Loan. Al reunir nuevamente a los seis nenes, Loan ya no estaba.

“Creo que va a cambiar el ángulo de la investigación”, dijo Jorge Monti, abogado de Millapi, luego de que ella terminó de dar testimonio. “Fue convincente. Va a haber un giro. Para mí se lo llevaron, yo coincido con la madre”, continuó. Además, remarcó que “la acusación es endeble y no hay nada” contra su defendida.

A la mujer, de 35 años, le siguió el turno de Antonio Benítez, “el más comprometido” de los tres detenidos, según indicó Fabián Lucero, uno de los abogados de la familia de Loan. Esto se debe a que, según lo que pudo saber TN, tras la desaparición del nene de cinco años, Benítez se fue a la localidad de 9 de Julio a cargar nafta en su moto y a buscar una linterna para regresar al rastrillaje. Sin embargo, testigos dicen que antes lo vieron dejar el vehículo en la casa de Catalina, donde compartieron el almuerzo familiar.

Por otra parte, la remera que usaba el sospechoso ese día también está bajo la lupa, ya que algunas personas dijeron que tenía puesta una y se la cambió cuando volvió a la casa después de que Loan fuera visto por última vez.

Tras poco menos de una hora de declarar ante los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, Benítez brindó un testimonio detallado sobre los eventos ocurridos ese día. “No quise en ningún momento ocultar la verdad”, afirmó el acusado, según una declaración a la que accedió TN.

De acuerdo a lo que contó frente a los fiscales, todo comenzó con una reunión familiar y una posterior salida a buscar naranjas con una bolsa arpillera. “Se me ocurrió ir con un par de chicos, pero fui solo”, dijo y aseguró que, minutos después, se sumaron Ramírez, Millapi y los chicos. “Yo no convoqué a ningún nene”, remarcó.

Con respecto a la llamada que recibió “Fierrito”, dijo que, en ese momento, Millapi se acercó a él y que “no sabía de qué hablaron”.

En cuanto continuaron el camino, Benítez relató que los niños estaban jugando tranquilamente cuando, a los pocos minutos, él los perdió de vista. “A mitad del trayecto, me doy vuelta y una nena, Nicole, le dice a Ramírez que falta Loan. Hasta ese momento no me había dado cuenta”, reveló. Al regresar al lugar, el nene ya no estaba.

Luego de ello, el tío de Loan explicó que, después de llamar a su esposa (Laudelina) y darse cuenta de que el chico no había vuelto a la casa de su abuela Catalina, le avisó a José, el papá del nene, y todos se sumaron a la búsqueda.

Además, Benítez aclaró que decidió sacarse la remera debido al calor y a los insectos, y que quiso volver a la casa a buscar la moto para cargar nafta y conseguir linternas. En la estación de servicio, habló con un conocido, De Bartoli, quien, según el acusado, puede corroborar esta versión.

La reconstrucción del camino de Loan, un naranjo sin naranjas y las pruebas de luminol

Este viernes por la tarde, Benítez y Millapi replicaron en el campo el trayecto que realizaron junto a los chicos el día de la desaparición de Loan. La Justicia realizó la reconstrucción de los hechos desde la casa de la abuela del nene hasta el monte donde estaban los dos naranjos. El camino tiene una distancia de 576 metros, la cual los detenidos recorrieron junto a los peritos.

Este circuito también fue reconstruido por el periodista “Chulo” Benítez, del programa Aplanadoratv de la localidad de Esquina, en Corrientes, junto a José Peña, el padre de Loan. En esa entrevista, el papá reveló que, a pesar de que había dos naranjos, estos “no tenían naranjas”, lo cual sumó más sospechas e interrogantes en torno al caso.

En este escenario, el abogado defensor de Peña, Roberto Méndez, dijo que “hay diferencias en las declaraciones” de los detenidos y agregó que “la reconstrucción sirvió, pero quedan dudas, en algunos detalles hay discrepancias”.

A nueve días de la desaparición de Loan, la hipótesis de su secuestro cobra cada vez más fuerza. Para este sábado, hay expectativa por el testimonio de Daniel “Fierrito” Ramírez, quien prestará declaración indagatoria ante los fiscales.

