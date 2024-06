Un parrillero aseguró haber visto a Loan Peña en Entre Ríos el día de su desaparición

Un parillero de la localidad entrerriana de Ibicuy afirmó haber visto a Loan Peña el jueves de la semana pasada, justo el día en que desapareció. Según su relato, el niño estaba acompañado por tres adultos en un puesto caminero de una ruta.

A una semana de la desaparición de Loan Peña, un parrillero de la localidad entrerriana de Ibicuy ratificó anoche que vio al pequeño el jueves de la semana pasada, en el establecimiento donde trabaja. “Estaba con dos hombres y una mujer, el nene estaba nervioso. En un momento se alejó de la mesa y le pregunté su nombre; me dijo que se llamaba Loan. Al principio no le entendí, pero lo repitió: Loan”, relató el hombre.

Tal vez te interese leer: Desaparición de Loan: renunció el abogado del tío, uno de los principales implicados, y se complica su situación judicial

El parrillero también contó que el niño le dijo que “venían de muy lejos y que se iban para Campana”, en la provincia de Buenos Aires, a unos pocos kilómetros de Ibicuy. “Era Loan, no tengo dudas. Lo confirmé cuando vi la foto en los noticieros el sábado. Avisé a mi patrón y fuimos juntos a hablar con la policía de Entre Ríos. Me creyeron”, afirmó en declaraciones al canal Todo Noticias. El hombre insistió en que el niño “se veía triste y nervioso”, y aseguró que “esa gente no eran sus padres”. Además, recordó que el menor se fue del lugar en un “auto gris”, aunque no pudo identificar la placa.

Renuncia del abogado del tío de Loan

En relación con la investigación de la desaparición de Loan, Guillermo Barry, uno de los fiscales del caso, informó que Jorge Monti, abogado de Antonio Benítez (el tío de Loan, actualmente detenido junto a otros sospechosos), renunció a su defensa. “Tendrá una defensa oficial hasta que designe un nuevo abogado”, explicó Barry.

El fiscal también mencionó que dos personas que estuvieron en el almuerzo previo a la desaparición de Loan fueron interrogadas. Respecto a la reconstrucción de los hechos por parte de los menores que lo vieron por última vez durante un supuesto paseo para buscar naranjas, Barry la calificó como “muy positiva”, ya que ayudó a clarificar la distancia y localización del recorrido.

Barry subrayó que la posibilidad de que Loan Peña se haya perdido se está debilitando. “Lo concreto es que mientras el menor no aparezca, los tres detenidos son responsables”, afirmó. También comentó sobre la zapatilla encontrada en un allanamiento, destacando que “no está en nuestro legajo”.

Al ser consultado sobre las declaraciones de la tía de Loan, Barry confirmó: “Ya fue citada y ratificó lo que mencionó en los medios. Una testigo que entrevistamos hoy también dijo lo mismo, por eso Benítez está detenido y es uno de los principales implicados”. El fiscal concluyó informando que la calificación del caso podría cambiar de “abandono de persona” a secuestro, una hipótesis que está cobrando más fuerza.

La Justicia refuerza la hipótesis de que Loan fue secuestrado y tomará medidas clave https://t.co/FE8xcy83pp — misionesonline.net (@misionesonline) June 20, 2024



Fuente: Minuto Uno.