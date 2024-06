Lionel Scaloni, a fondo: del mensaje a los periodistas por Lautaro Martínez y Julián Álvarez a la única cábala que tiene antes de cada partido

El entrenador de la Albiceleste analizó lo que dejó el exitoso comienzo ante Canadá en Atlanta por la primera fecha del Grupo A

La selección argentina venció 2-0 a Canadá en el partido inaugural de la Copa América y sacó adelante un complicado encuentro en el Mercedes-Benz Stadium para comenzar de la mejor manera la defensa de la corona lograda en la edición pasada celebrada en Brasil.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni tocó distintos temas, analizó el cruce en Atlanta y criticó las condiciones del campo de juego cuando fue consultado a si veía algún paralelismo con lo que fue el encuentro en comparación al debut en el Mundial 2022: “Sí, pareció el de Arabia con la diferencia de que allá jugamos en una cancha decente. Con todo respeto, quiero aclarar esto. Menos mal que ganamos porque sino hubiera sido una excusa barata sentarme acá y decir esto. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. Para el espectáculo no está bueno, lo siento. No es una excusa. El estadio es hermoso y con el césped sintético debe ser espectacular, pero con el césped de hoy… Sinceramente, no está apta para este tipo de jugadores”.

A continuación, volvió a ser consultado por el dilema que enfrenta en cada compromiso para elegir entre Julián Álvarez o Lautaro Martínez con la particularidad de que ambos convirtieron en el estreno por el Grupo A: “Buscamos el equilibrio. Somos un equipo que lo necesita. A quién no le gustaría que jueguen los dos, Leo, Ángel y defiendo yo… Es que es la realidad, es lo que hay. Ellos lo entienden, son los primeros en hacerlo. Duele porque son dos delanteros de primer nivel, pero lo tienen clarísimo. Si encontrás la solución, sería bueno que me la digas”.

Más adelante, le dejó un mensaje a los periodistas en referencia a este tema: “Será toda la Copa así, muchachos. Ojalá sea hasta el final. Si no pasa nada raro, será la pregunta de ustedes en todas las ruedas de prensa”.

Por otro lado, fue interrogado sobre el único ritual que tiene antes de empezar cada encuentro como seleccionador nacional: “¿Si soy cabulero? Pensé que a lo mejor habías visto algo… No, lo único que tengo es que entro con el pie derecho. Lo hago desde que juego al fútbol y no lo dejo de hacer nunca sea como sea el resultado”.

Además, destacó la victoria en lo que fue su primer debut con triunfo en una competencia de peso como DT de la Albiceleste: “Siempre ganar refuerza un montón de cosas. Ayer, dije que Canadá era un buen rival, complicado y una buena prueba. Lo mejor que podemos pensar es que la prueba fue espectacular, se ganó y, a partir de ahora, empieza una nueva Copa América. Siempre es mejor ganar”.

Por otro lado, Scaloni se refirió al irregular comienzo del equipo durante la etapa inicial: “Preparé el partido para recibir entrelíneas con Alexis (Mac Allister), Leo (Messi), Ángel (Di María) y no estaba la cancha para eso. Ellos no se sentían seguros, no podíamos filtrar ese pase y lo único que teníamos era afuera con los laterales. Para encontrarlos más alto, decidimos meter a Leandro (Paredes) para hacer una salida de tres con los centrales. A Canadá le costó un poco más y fue lo mejor del equipo en esos minutos”.

Luego de ese buen comienzo del complemento, señaló que el duelo “entró en una dinámica complicada” y añadió: “Tuvimos que atrincherarnos y cerrar el partido. Al final, es de lo que se trata. Mas allá que cuando no se puede, a veces el rival no te deja. En este caso, el rival y la cancha. Y tuvimos que jugar de otra manera. Lo importante es que se ganó”. “Tampoco hago hincapié en que no estábamos jugando bien, porque la realidad es que no se podía hacer mucho más con las condiciones de la cancha”, manifestó.

Lionel Scaloni ponderó la personalidad de su plantel para afrontar el compromiso: “Lo importante es que el equipo está sea como sea el partido. Responde de una manera u otra con un partido feo, extraño… Los chicos hacen siempre lo que se les pide, crean situaciones de gol, defienden como leones, eso te deja tranquilo. Lo negativo, me gustaría analizar bien las situaciones que han tenido ellos para intentar corregirlas, pero las tengo que ver bien para tomar decisiones. Hicimos un partido acorde a cómo estaba el campo de juego y lo que presentó el rival”.

En distinto sentido, volvió a ser consultado por el césped del estadio y explicó dónde notaba los problemas de la cancha donde hace de local el Atlanta United en la MLS: “Miren la velocidad de pase de los centrales nuestros… Es una cancha que hace dos días era sintética y no pueden poner 100 metros de césped juntos. Tienen que ponerlos poco a poco… Creo que hasta está pintada para que no se note”. “Imagino que las otras canchas estarán bien, pero lo raro es que hace seis meses vamos a jugar en este estadio. A lo mejor, se podía haber hecho algo antes y no a contrarreloj. No podemos hacer nada en esto”, concluyó.