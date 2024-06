La posadeña de 49 años sobrevivió a esta patología y transformó su experiencia en la fundación Nuevo Comenzar ACV Misiones, dedicada a prevenir y concientizar sobre la misma. Advirtió que afecta a una persona cada cuatro minutos en Argentina, por lo que su compromiso radica en promover la detección temprana y el apoyo integral en la rehabilitación.

El 27 de mayo de 2020, la vida de Lisa Maidana cambió para siempre. Ese día, Lisa sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico mientras dormía. “Fue cuando volví a nacer”, afirmó la directora de Gestión del Bienestar de la Municipalidad de Posadas, quien ahora lidera la Fundación Nuevo Comenzar ACV Misiones.

Lisa compartió en Tres Miradas su experiencia y los síntomas previos que, aunque no parecían graves en ese momento, fueron señales claras de que algo no andaba bien. “Días previos, yo sentía un gran dolor de cabeza, un dolor de cabeza que no es normal. Vos sentís como si estallidos están en tu cabeza, como fuegos artificiales. También sentía hormigueo y adormecimiento de un lado de la cara”, explicó.

La noche del ACV, Lisa se despertó sin sentir el lado izquierdo de su cuerpo. “Me despierto como si nada a las 3 y media de la mañana, me da mucha sed y me siento en la cama, pero me comencé a tocar el lado izquierdo y no sentía mi cuerpo. Es tocarte y no sentir tu cuerpo”, recordó. Tras esto, permaneció 20 días en terapia intensiva, donde los médicos inicialmente sospecharon que tenía dengue o COVID-19 debido a los síntomas y al contexto de la pandemia.

Lisa atribuye su buena recuperación a la calidad de vida que llevaba antes del ACV, destacando la importancia de una dieta saludable y ejercicio regular. “Siempre fui de alimentarme muy bien. Siempre busqué calidad de vida. Gracias a la calidad de vida que tuve, ahora estoy bien. Estoy entera, capaz tengo una pequeña discapacidad que nadie se da cuenta generalmente, pero la tengo y yo solamente lo siento”, narró.

Además, Lisa enfatizó el papel nodal del apoyo psicológico y familiar durante su rehabilitación. “De un día para el otro pasé de ser super mamá a ser hija, porque mi hija mayor, en ese momento ella estaba en primer año de Psicología, me cuidó y estudió al mismo tiempo”, dijo.

Nuevo Comenzar ACV Misiones, la fundación que nació de una segunda oportunidad

El 29 de octubre de 2020, Lisa fundó Nuevo Comenzar ACV Misiones con el objetivo de prevenir y concientizar sobre esta patología que en Argentina la padece una persona cada cuatro minutos. “El objetivo fundamental es hacer prevención y concientización y naturalizar lo que es el ACV, porque muchas veces nosotros naturalizamos lo que es un infarto, pero un ACV no”, explicó. La fundación se dedica a ofrecer charlas informativas y a asesorar tanto a quienes lo sufren como a sus familias sobre cómo proceder con la rehabilitación y la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Lisa subrayó la importancia de la detección temprana y el tratamiento inmediato: “En el momento en que detectamos que una persona está teniendo un ACV, tenemos que ver la hora porque le tenemos que dar esa información que es valiosísima. A partir de ese momento se cuentan cuatro horas que se llaman puerta o ventana y que tenemos que asistir a la persona”, detalló.

Para aquellos que tengan un familiar afectado o precisen apoyo para continuar su proceso de recuperación, pueden seguirlos en Instagram: nuevocomenzar_acv.