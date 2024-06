Eurocopa | Inglaterra y Dinamarca empataron y le ponen suspenso al grupo C

Este jueves en Fránkfurt, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Eurocopa 2024, los dinamarqueses jugaron mejor pero no lograron imponerse en el resultado y todo se definirá en la última fecha.

Luego del empate entre Eslovenia y Serbia en uno, Inglaterra y Dinamarca tampoco se sacaron ventaja y culminó el encuentro 1 a 1.

Harry Kane, Phil Foden, Jude Bellingham, entre otros, son nombres que le agregan aún más peso a Inglaterra, que amenazan ya desde la previa. Aunque no a Dinamarca, que no se le achicó para nada a los ingleses y hasta les sacó un empate por 1-1 este jueves en la segunda fecha del Grupo C de la Eurocopa 2024. Sí, porque pese a que los Three Lions abrieron el marcador rápido, los daneses, con paciencia, igualaron el encuentro y hasta tuvieron sus chances para hacer uno más.

En los primeros pasajes del encuentro Inglaterra logró llegar rápido al área rival aprovechándose de su banda derecha, donde se combinaban Kyle Walker y Bukayo Saka. Sería, de hecho, ese el carril por el que lograría el primer gol, porque el defensor del Manchester City le robó la pelota a los 18′ a Victor Kristiansen y la echó al área para el 1-0 de Kane. Gol tempranero para los ingleses, aunque no tuvo mucho impacto sobre los daneses.

Es que Dinamarca mantuvo el temple. Confió en su juego y fue paciente. Tenía jugadores para ingresar en ese modo, claro. Especialmente por Christian Eriksen, su 10 y cerebro, quien marcaba la diferencia en la primera mitad mostrándose como enlace y con correctas conducciones. El problema para los daneses, sin embargo, pasaba por entrar al área inglesa, donde los Three Lions se comprimían muy bien y no otorgaban espacio. Fue allí donde apareció una de las grandes claves del partido y la razón del empate.

A los 33′, desde afuera del área, Morten Hjulmand sacó un remate potente de derecha y empató el partido con un golazo. A partir de ahí, los tiros lejanos se convertirían en una constante para Dinamarca. Sin ir más lejos, hubo al menos cinco disparos a larga distancia por parte de los daneses que pasaron muy cerca del arco rival. Varios de ellos fueron de Pierre-Emile Hojbjerg, una de las figuras del partido que se quedó con las ganas de estamparla en la red.

Claro, la comprimida defensa inglesa le otorgaba ese espacio a los daneses para apuntar al arco, y estos no dudaban en hacerlo. Y con buena precisión, además, porque todos estuvieron muy cerca. Una vía bien aprovechada por Dinamarca a partir del gol, pero a la que le faltó la máxima efectividad para transformarla en lo que pudiera haber sido un 2-1. Insistieron los daneses, que también presionaban alto y recuperaban en campo rival el balón, sometiendo a su rival por momentos. Aunque no fue suficiente…

En Inglaterra, por otra parte, hubo muy poco de sus figuras. Kane no tuvo casi oportunidades, Foden tuvo pasajes de buen juego, pero tampoco se mostró cómodo y Bellingham sufrió en la mitad de la cancha, bien contenido por los volantes daneses. Su cara de agotado en varios momentos del encuentro así lo reflejó. Quizás un revulsivo como Cole Palmer pudo haber marcado la diferencia en la segunda mitad, pero no ingresó al partido. Padeció Inglaterra, pero no perdió, y se aseguró al menos un punto para seguir manteniéndose como líder en soledad del Grupo C con cuatro unidades.

Dinamarca, por su parte, comparte el segundo puesto con Eslovenia, ambos con dos unidades, y en el último lugar se encuentra Serbia, con apenas un punto. Está todo abierto en el Grupo C, dado que los cuatro tienen chances de clasificar a los octavos de final (vale recordar que clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros). La definición de la zona será el próximo martes 25 de junio, cuando jueguen Dinamarca – Serbia e Inglaterra – Eslovenia desde las 16:00 (hora argentina).

FUENTE: Olé.