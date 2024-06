Por desacuerdos en distribución de cargos, se postergó el traspaso de mando en la Asociación de Ferias Francas de Posadas

El traspaso de mando en la Asociación de Ferias Francas de Posadas se suspendió por desacuerdos en la distribución de cargos, lo cual generó un vacío de poder y preocupaciones sobre el manejo de fondos. Malena Ruiz Díaz, presidente electa, cuenta con el apoyo de los socios, quienes planean protestas para exigir una solución.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/06-19-SantaMariadelasMisiones-Malena-Ruiz-Diaz-Suspenden-Asuncion-cargo-Ferias-Francas-18.09.mp3

Malena Ruiz Díaz en Santa María de las Misiones

El pasado 17 de junio, Malena Ruiz Díaz debía asumir la presidencia de la Asociación de Ferias Francas de Posadas. Sin embargo, debido a desacuerdos internos, la asunción no se concretó, lo que generó un vacío de poder en la organización que agrupa a 22 ferias de toda la provincia y más de 450 socios.

“El lunes 17, el día feriado, teníamos que haber hecho un acta, la segunda después de la asamblea, que es la distribución de cargos y no llegamos a un acuerdo. Entonces tuvimos que suspender la asunción hasta el día de hoy”, explicó Ruiz Díaz, la presidenta electa.

El conflicto principal radica en la distribución de cargos, particularmente en el puesto de secretario que debía ocupar el expresidente José Villasanti. “Yo tengo argumentos para que sea otra persona la que ocupe la secretaría. El principal es que el señor Villasanti no es socio activo de la asociación. Entonces ahí fue en la parte donde no pudimos acordar nada”, manifestó.

El 19 de junio, Malena convocó a una reunión, pero Villasanti no reconoció la validez de dicha convocatoria, lo cual complicó aún más la situación. “Me presenté junto a casi la totalidad de la comisión y Villasanti, estando en el lugar de trabajo, dijo que no, que yo todavía no soy presidente”, señaló.

La situación generó preocupación entre los socios, algunos de los cuales manifestaron su apoyo a Ruiz Díaz y planean protestar para exigir el traspaso de mando. “Me llenaron de audio hoy apoyándome y buscando una solución inmediata. Ellos no pueden entender cómo después de la cantidad de votos y la asamblea prácticamente que estuvo a la vista todos los resultados y se siguen dando este tipo de inconvenientes”, dijo la licenciada en Seguridad e Higiene.

Y completó: “Evidentemente hay muchas cosas, hay un trasfondo muy importante. Obviamente no puedo decir nada hasta que no se compruebe, pero sí, viene por ese lado el tema. Los números no están claros. Es como que fue muy sorpresivo esto, de que aparezca una candidata en un mes, haya hecho una campaña y cambió toda la jugada”.

Ante la posibilidad de una intervención y auditoría en las cuentas de la asociación, Ruiz Díaz declaró: “Es mi primer punto, hacer eso, porque obviamente, y no puedo ahora, porque necesito estas documentaciones, porque necesito inhabilitar lo que es cuentas bancarias, y todo eso, y todavía no puedo”.

Feriantes no pagarán cuotas hasta que asuma la nueva Tesorería

En medio de la incertidumbre, los socios decidieron no pagar cuotas ni insumos hasta que se resuelva la situación. “Los feriantes igual ya tomaron la decisión de no pagar cuotas societarias, no pagar insumos, no pagar nada a esta gestión actual”, mencionó la presidente electa, quien también tuvo que cubrir algunos gastos con recursos propios.

A pesar del conflicto, Ruiz Díaz aseguró que las ferias deben seguir funcionando con normalidad: “Normalmente funciona y yo voy a seguir. Este fin de semana también voy a andar recorriendo la feria”, enfatizó.

