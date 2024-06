Hollywood se viste de luto por la muerte de Donald Sutherland. Según reporta Deadline, el veterano artista falleció este jueves en Miami a los 88 años después de una larga enfermedad. En su filmografía se encuentran títulos como Los juegos del Hambre, Orgullo y prejuicio, M.A.S.H. y Venecia rojo shocking.

La noticia fue confirmada por la agencia Creative Artists Agency (CAA), donde su hijo Roeg Sutherland se desempeña como ejecutivo.

Otro de sus cinco hijos, el actor Kiefer Sutherland, se despidió con un emotivo mensaje de homenaje en X.

“Con el corazón encogido, les comunico que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente creo que uno de los actores más importantes de la historia del cine”, expresó. “Nunca se acobardo ante un papel, fuera bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”.

Una leyenda en la pantalla

Nacido el 17 de julio de 1935 en Saint John, New Brunswick, Sutherland fue un luchador desde su infancia, pues sobrevivió a serias enfermedades, incluyendo polio y fiebre reumática. Estudió ingeniería y teatro en la Universidad de Toronto antes de asistir a la London Academy of Music and Dramatic Art.

Su carrera teatral lo llevó a trabajar en repertorios en Inglaterra y Escocia, y debutó en cine con la película de terror de bajo presupuesto Castle of the Living Dead (1964).

Con una trayectoria de más de seis décadas, Sutherland habitó una amplia gama de personajes en diversos géneros. Su primer gran éxito en el séptimo arte llegaría con The Dirty Dozen (1967), donde interpretó al soldado Vernon Pinkley.

Otro largometraje importante fue la comedia M.A.S.H, estrenada en 1970, donde dio vida al capitán “Hawkeye” Pierce. Al año siguiente, compartió pantalla con Jane Fonda en Klute (1971) y el filme de terror Venecia rojo shocking (Don’t Look Now) de Nicolas Roeg, una obra de culto entre los aficionados al cine.

Pero no fue su única incursión en las narrativas siniestras. También es recordado por su papel en La invasión de los exhumadores (Invasion of the Body Snatchers), filme publicado en 1978 con la dirección de Philip Kaufman. La actuación de Sutherland dejó una de las escenas más aterradoras y memorables en el cine de horror sci-fi.

Donald también destacó en Ordinary People (1980) de Robert Redford, The Italian Job (2003), y como el autoritario Presidente Snow en las adaptaciones cinematográficas de la saga Los juegos del hambre, franquicia en la que participó del 2012 al 2015.

Su paso por la televisión también fue notable. Ganó un Emmy y un Globo de Oro por su protagónico en el telefilme El ciudadano X de HBO (1995) y otro Globo de Oro por la miniserie bélica Camino a la guerra. Su versatilidad también se demostró en las series Dirty Sexy Money, Los pilares de la Tierra, Trust y The Undoing.

A pesar de su impresionante trayectoria, la cual incluye más de 200 producciones en cine y televisión, Donald Sutherland nunca fue nominado a un Oscar, el máximo galardón de Hollywood. No obstante, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó una estatuilla honorífica en 2017.

En su discurso de aceptación durante los Governors Awards, Sutherland expresó: “Ojalá pudiera dar las gracias a todos los personajes que he interpretado. Les agradezco por usar sus vidas para informar la mía”. Como muestra de su singular sentido del humor, también tomó prestada una cita de Jack Benny y dijo: “No creo merecer esto, pero tengo artritis y tampoco me lo merezco”.

Le sobreviven su esposa Francine Racette; sus hijos Roeg, Rossif, Angus y Kiefer; su hija Rachel; y cuatro nietos. La familia celebrará una ceremonia privada para honrar su vida y obra, informó Deadline.

