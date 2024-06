Denuncian robo y destrozos en la parroquia Santa Catalina de Posadas: “Hay sospecha de por lo menos dos personas”

El párroco Oscar Rojas de Santa Catalina en Posadas relató los hechos de vandalismo y hurto ocurridos recientemente en la iglesia. Reveló que pesar del desconcierto, implementaron nuevas medidas de seguridad y la comunidad sigue adelante.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/06-19-TM-Oscar-robaron-parroquia-Santa-Catalina-11.38.mp3

Oscar Rojas en Radio Tupambaé

El lunes pasado, en horas de la siesta, la parroquia Santa Catalina de Posadas sufrió un lamentable robo y diversos destrozos en su infraestructura. El párroco, Oscar Rojas, compartió detalles sobre el incidente.

“En el día feriado, mientras no estábamos en el lugar, recorrieron distintos espacios como el colegio, la secundaria, la primaria y finalmente el templo parroquial. Rompieron la puerta de entrada del templo y la de la sacristía, causaron destrozos y se llevaron una guitarra”, explicó el sacerdote.

Ante la pregunta sobre si hay algún indicio de los responsables, el párroco aseguró: “No sé nada. Me comentaban que habían detenido a alguien, pero no tengo información cierta. La policía no me dijo nada”.

Respecto a los daños materiales, precisó que “rompieron la puerta de entrada y la de la sacristía, donde hicieron un desparramo de cosas. Buscaban creo yo, dinero. También intentaron forzar la puerta del sagrario, pero no lo lograron”. Por ello, el sacerdote sospecha que más de una persona participó en el robo.

Respecto a las medidas de seguridad tomadas tras el hecho, indicó que cambiaron la cerradura de la puerta y la repararon provisoriamente, en tanto consideran la instalación de cámaras de seguridad

Se trata del primer incidente de este tipo desde que Oscar asumió como párroco de Santa Catalina hace un año. “Vamos a rezar en la misa para pedir desagravio por la profanación. Agradecemos que no profanaron el Santísimo Sacramento, que es el mayor tesoro que tenemos los católicos, la Eucaristía”, expresó.

A pesar del desafortunado incidente, la parroquia continúa con su labor, apoyada por un diácono permanente, catequistas y grupos parroquiales. «Vamos a hacer lo posible para prevenir futuros robos con cámaras de seguridad y otras medidas», concluyó el líder religioso.