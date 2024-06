Preocupa el uso excesivo del medicamento contra la gripe A: “Es crucial entender que los insumos no son infinitos”

Eduardo Ramírez, director de Epidemiología del Ministerio de Salud de Misiones, brindó detalles sobre el uso adecuado del medicamento Oseltamivir y la importancia de seguir los protocolos establecidos para evitar problemas de resistencia y asegurar la disponibilidad del tratamiento para quienes realmente lo necesiten.

«Oseltamivir, conocido por sus diversas marcas comerciales, está diseñado para un grupo específico de personas que presentan ciertas condiciones patológicas. El uso excesivo de este medicamento, como el que hemos observado en las últimas semanas, compromete su efectividad y puede generar resistencia, lo que es precisamente lo que estamos tratando de evitar,» explicó Ramírez. «Es crucial entender que los insumos no son infinitos y su buen uso está científicamente demostrado en determinados grupos poblacionales con características específicas.»

El director destacó que el Ministerio de Salud de Misiones se adhiere a los protocolos nacionales e internacionales para la distribución de este medicamento. «Nosotros seguimos estrictamente las indicaciones establecidas y ajustamos la liberación de Oseltamivir, ya sea en forma de comprimidos o jarabe, a aquellos pacientes que cumplen con las condiciones establecidas. Esto incluye a personas con sistemas inmunitarios comprometidos por diversas razones.»

Ramírez enfatizó que no se trata de crear alarma, sino de garantizar que la medicación llegue a quienes realmente la necesitan. «No hablaría de peligro, sino de atención en la distribución. Como Estado, aseguramos la medicación a las personas que cumplen con las normativas para acceder a ella.»

Los pacientes con gripe A que no tiene factores de riesgos, no están internados, no son menores dos años ni mayor de 65 años, cursaran un proceso gripal agudo inusitado de manejo ambulatorio, sin tratamiento con Oseltamivir. En este caso, si el médico lo indica deberá cómpralo en forma particular, porque no está dentro de los grupos de acceso a la medicación acorde a los criterios de riesgo establecidos.