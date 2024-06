Búsqueda de Loan: «estamos esperando novedades que nos ayuden a dirigir el rastrillaje a otro sector»

Raúl Fagundez, piloto de rally misionero y voluntario, se unió desde hace algunos días a la intensa búsqueda de Loan, que hoy ya va por el sexto día, el niño correntino desaparecido el pasado jueves. Loan se extravió mientras estaba en el campo con su tío, dos adultos más y otros niños.

Fagundez explicó el procedimiento que siguen en los rastrillajes: «Vamos a recorrer la directiva, es un metro cada uno y hacer un rastrillaje profundo en la zona de monte nativo en eucalipto y lo mismo en sectores de pino». Detalló que, si no encuentran pruebas en esos lugares, el escenario se complica debido a la llovizna que cayó la noche anterior. «Ojalá se pueda llegar a encontrar algo de rastros, pero son varios días y hay muchas hipótesis. Queremos encontrar alguna forma, esa es la realidad».

Al preguntarle sobre el ánimo del equipo de búsqueda, Fagundez señaló que la esperanza de encontrar al niño con vida se desvanece con el paso del tiempo. «Los ánimos se van aplacando. Ahora la prioridad es encontrarlo, tanto para tranquilidad de la familia como para avanzar en la investigación. Ayer encontramos una marca de sangre, goteo, y llamamos a la parte forense para levantar pruebas. Estamos esperando novedades que nos ayuden a dirigir el rastrillaje a otro sector».

El piloto se unió a los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía para colaborar en la búsqueda. «Encontramos una media y llamamos al cuartel de bomberos voluntarios. Estamos esperando que las pruebas que se levantaron ayer nos den alguna pista», comentó Fagundez.

La decisión de unirse a la búsqueda fue personal y emotiva para Fagundez. «Hablé con mi familia y les dije que me iba. Traté de sumar a algunos bomberos voluntarios, pero no pudieron despegarse de sus trabajos. Me sumé al grupo de Santa Lucía porque conozco a Federico Romagnoli, que también es corredor de rally y jefe de bomberos de Santa Lucía. Tengo equipos de manejo de fuego y radio que traje para aportar al equipo de búsqueda. La decisión fue cerrar los ojos y venir porque soy padre y sé lo que se siente», relató.

Su familia lo apoyó en esta misión. «Obviamente, nunca van a decir que no a una situación así. Me desearon suerte y que Dios me acompañe. Lo mejor para encontrar a esta criatura», dijo Fagundez.

Finalmente, Fagundez envió un mensaje a los misioneros y a toda la región que sigue atentamente la búsqueda. «Quiero pedirles que mantengan sus oraciones para que esa criatura se encuentre, y si es con vida, mejor», concluyó antes de iniciar un nuevo día de rastrillaje.