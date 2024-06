Corrientes | “Hoy en día la hipótesis más fuerte es que se perdió”, afirmó el abogado de la familia de Loan

Roberto Méndez, abogado de la familia de Loan, explicó que la hipótesis más fuerte de la desaparición del niño es que se perdió. La investigación requirió un importante despliegue de efectivos y se encontraron nuevas pistas que actualmente son materia de análisis.

Roberto Méndez en Santa María de las Misiones

Méndez brindó información sobre el avance de la búsqueda del niño de cinco años desaparecido hace seis días en un campo en el paraje Algarrobal, Corrientes.

Señaló que desde el jueves al viernes, los esfuerzos se concentraron en varias hipótesis, pero la más sólida indica que Logan se perdió «porque para trabajar sobre las otras no hay evidencia”, afirmó el letrado. Además, explicó que “hay mucha especulación porque no se explican cómo no lo encuentran, si están trabajando con perros y personas. Uno nunca pierde la esperanza de que se lo encuentre con vida, pero hay que ser razonables, estamos en el sexto día”.

La investigación requirió un despliegue importante de recursos y personal. “El día de ayer se incorporaron 100 efectivos de la Policía de la Provincia de Corrientes. En el día de hoy están llegando efectivos de Salta y Mendoza para colaborar”, precisó. También se sumaron expertos en búsqueda y rescate, incluyendo a Kiara, una perra que encontró una pista reciente. “Se encontró una pista y se está especulando que es una media con sangre”, dijo Méndez.

Los detenidos por el hecho

El abogado también aludió a la situación de las tres personas detenidas en relación con la desaparición acusadas de llevarlo sin autorización del padre y tuvieron la negligencia de perderlo de vista. “La figura que encuadra jurídicamente en el caso es el abandono de persona. Si no se hacía una formal imputación, el Ministerio Público Fiscal debía liberarlos”, explicó, en tanto aclaró que la medida se tomó para evitar la interferencia en la investigación y el posible riesgo de fuga.

Las especulaciones sobre la desaparición de Loan

Méndez se mostró comprensivo con las especulaciones de la familia de Logan, quienes creen que pudo haber sido llevado. “Muchos piensan eso, pero yo, como abogado, viendo el expediente, no puedo decir que se trabaja sobre la hipótesis de que lo llevaron porque no hay evidencia”, sostuvo. No obstante, no descartó un cambio en la dirección de la investigación si aparecieran nuevas pruebas contundentes.

Respecto a los tiempos de análisis de las evidencias, Méndez indicó que “algunas pericias se pueden llegar a hacer acá, pero la mayoría se envían a capital, lo que lleva su tiempo”. Estimó que los resultados podrían demorar entre 24 y 48 horas, dependiendo de la complejidad de las pruebas.

