Luto en el motociclismo: murió Lorenzo Somaschini, el piloto argentino de 9 años que se accidentó en Brasil

El joven piloto argentino de motociclismo Lorenzo Somaschini, falleció tras un accidente que sufrió durante un entrenamiento en Interlagos, Brasil. La noticia fue confirmada por Superbike Brasil, la categoría en la que competía.

Lorenzo Somaschini, el piloto de motociclismo de apenas 9 años que había sido hospitalizado en terapia intensiva tras golpearse la cabeza en una caída durante la práctica libre de la cuarta fecha de la Copa Honda Junior del Campeonato de Superbike de Brasil, murió este lunes por la tarde.

Tal vez te interese leer: Falleció un reconocido piloto de acrobacias de Entre Ríos tras caer en picada con su avioneta

“La SuperBike Brasil informa, con gran tristeza y dolor, el fallecimiento del conductor Lorenzo Somaschini este lunes (17/6), a las 19h43. El argentino, nacido en Rosario, fue ingresado en el Hospital Albert Einstein, en São Paulo (SP), bajo cuidados médicos intensivos y, lamentablemente, no resistió”, publicó la cuenta de Instagram de Superbike Brasil.

El accidente ocurrió en la curva Pinheirinho del Autódromo de Interlagos, en San Pablo, durante una escala de la Copa Honda Junior. En esta competencia, una de las más reconocidas en América para corredores de 8 a 16 años, los pilotos utilizan motocicletas de 160 centímetros cúbicos adaptadas a su tamaño.

Tras el accidente, Lorenzo fue atendido de urgencia en la sala médica del circuito y, una vez estabilizado, fue trasladado en una ambulancia de alta complejidad al Hospital General de Pedreira. Posteriormente, fue derivado al Hospital Albert Einstein, especializado en emergencias.

“Todos en el equipo de SuperBike Brasil están consternados por el evento y expresan sus sinceras condolencias a todos los familiares y amigos de Lorenzo”, agregó la categoría en su comunicado.

Lorenzo Somaschini: un joven talento con sueños de MotoGP

Lorenzo Somaschini, nacido el 17 de julio de 2014, era un apasionado de las motos desde que su padre le regaló una minimoto a los cuatro años. Formado en la escuela de Diego Pierluigi, había debutado en abril en la Junior Cup del Superbike Argentino.

“Mi sueño es llegar al MotoGP, ser campeón del mundo”, había expresado Lorenzo a Paseo Tuerca tras su primera gran experiencia deportiva. En una entrevista con La Capital de Rosario, recordó: “Un día mi papá me llevó al súper a cargar nafta. Dimos una vuelta en una 125 centímetros cúbicos que era de mi abuelo y me encantó. Ahí me empezó a fascinar las motos y acá estoy, listo para correr”.

Tal vez te interese leer: Murió el Flaco Juan María Traverso, una de las leyendas del automovilismo argentino

Cuando le preguntaron si tenía miedo de caerse, respondió: “No, pero al principio lo tuve. Cuando veo que me voy al piso trato de hacerme una bolita y pienso en que no será nada…”.

La semana anterior al accidente, Lorenzo había participado en una prueba en San Nicolás y había viajado a Brasil para su primera experiencia internacional.

Tras conocerse la trágica noticia, Diego Pierluigi le dedicó un emotivo mensaje en Instagram: “Me tengo que despedir de vos. Te voy a extrañar mucho Lolito. Gracias por dejarme ser parte de tu sueño. Descansa en paz campeón”, escribió el instructor junto a una foto en la que apoya su cabeza en el casco de Lorenzo, que está subido en una motocicleta.

Conmoción en el Rally Dakar: un piloto de motos se accidentó, fue hospitalizado y está en grave estado https://t.co/B7DHTJu2iS — misionesonline.net (@misionesonline) January 8, 2024



Fuente: Clarín.