Eurocopa 2024 | Turquía y Georgia abren el grupo F: hora, TV y formaciones

Turquía se enfrentará a Georgia este martes, desde las 16 en el Signal Iduna Park de Dortmund, por la primera fecha en el Grupo F de la Eurocopa 2024. Los turcos llegan con las bajas de Ismail Yuksek, Ferdi Kadioglu y Çaglar Soyuncu, los tres jugadores pertenecientes al Fenerbahce no podrán estar en el partido inaugural.

Los turcos vienen de tener dos amistosos de preparación en la que su nivel no convenció a sus hinchas, el primero de esos partidos fue ante una potencia como Italia, en un encuentro en el que no pasaron del 0-0. Luego su próximo rival parecía más accesible en los papeles, pero no fue así, Polonia le propinó una dura caída por 2-1, con un gol en el minuto 90 cuando se terminaba el partido.

Por su parte, los georgianos que tuvieron que jugar el repechaje en marzo, donde vencieron a Grecia en la final por penales, para clasificar a la Eurocopa. Tuvieron tan solo un partido de preparación para este torneo, ante Montenegro al que lograron vencer por 3-1.

Las formaciones de Turquía y Georgia

Turquía: Zeki Çelik, Merih Demiral, Samet Akaydin, Mert Müldür; Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan; Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz. DT: Vincenzo Montella.

Georgia: Giorgi Mamardashvili; Solomon Kvirkvelia, Lasha Dvali, Kashia; Otar Kakabadze, Otar Kiteishvili, Giorgi Chakvetadze, Giorgi Kochorashvili, Levan Shengelia; Khvicha Kvaratskhelia y Budu Zivzivadze. DT: Willy Sagnol.

Hora: 13.00.

TV: ESPN.

Árbitro: F. Tello (ARG).

Estadio: Signal Iduna Park, Dortmund.

El historial entre Turquía y Georgia

Turquía y Georgia se enfrentaron 5 veces, entre Eurocopa, Nations League y amistosos. Acá los datos:

Turquía ganó 3 partidos.

Georgia ganó 1 encuentro.

Igualaron una vez.

