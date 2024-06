La consultora Impulsa analizó más de 120 productos de consumo masivo en Misiones y Corrientes “y no encontró diferencia de precios”

El relevamiento realizado por la consultora Impulsa desmintió las diferencias de precios entre localidades de Misiones y Corrientes, e inclusive Oberá resultó la más económica en varios rubros. Los datos son verificables y exponen una política de redistribución equitativa en la provincia, indicó Sebastián Oriozabala, director.

Oriozabala se refirió al relevamiento exhaustivo de precios llevado adelante en varias ciudades de Misiones y Corrientes. “Desde Impulsa, hacemos normalmente a lo largo del año distintos monitoreos de precios. Analizamos el impacto de la inflación y comparamos con los ingresos de las familias”, indicó.

El relevamiento se centró en las localidades de Ituzaingó, Virasoro, Posadas y Oberá, abarcando supermercados, tiendas de electrodomésticos, comercios de indumentaria y lugares donde se venden materiales para la construcción. Oriozabala señaló que “tomamos como referencia estas localidades por su proximidad y para poder comparar dos provincias distintas”. Además, explicó que “nos llamó mucho la atención la encuesta de la Confederación Económica, por lo que decidimos hacer un relevamiento in situ.

El estudio reveló que, a pesar de las distancias, no se encontraron diferencias en los precios. “No encontramos ningún tipo de diferencia de precios. Hay lugares, particularmente, Oberá, que es mucho más barato que las otras tres ciudades, que Virasoro, que Ituzaingó, y que, incluso, Posadas mismo, o, por lo menos, algunos rubros más baratos que Posadas. Y pudimos encontrar y desmitificar ese planteo que se hacía desde la Confederación Económica de Misiones”, sostuvo.

El análisis abarcó productos de consumo masivo como alimentos y aquellos pertenecientes al rubro de limpieza y de indumentaria. “Nos basamos principalmente en los productos de almacén, como arroz, fideos, polenta, harina, sal, azúcar, frutas, verduras y carnes”, precisó Oriozabala. También incluyó productos de limpieza como lavandina, jabón en polvo y detergente. La comparativa se hizo con productos de primeras y segundas marcas en cada ciudad, tomando al menos tres lugares distintos por municipio para asegurar la representatividad de los datos.

“Por lo menos en términos de estrategia, no hay diferencia de precios en distintos rubros. Y así lo hicimos con el rubro de construcción, electrodomésticos, alimentos, limpieza, y hemos comparado más de 120 productos”, recalcó.

Respecto a los precios inflados mencionados por la Confederación Económica de Misiones, Oriozabala opinó que hay mucha gente que no está de acuerdo con la Agencia Tributaria de Misiones a la que llaman “la aduana interna” aunque “es la herramienta que le permite a hoy al gobierno provincial continuar con obras, pagar sueldos a término y acompañar en las políticas de salud pública que llegan a todos los habitantes de la provincia”, argumentó.

“Hay mucha gente que no está de acuerda con pagar impuestos pero al mismo tiempo exige al gobierno en un contexto complejo

Y completó: “Hay mucha gente que no está de acuerdo con pagar impuestos y cree que no hay que pagar impuestos, pero al mismo tiempo exigen a los gobiernos en un contexto complejo -de reducción de coparticipación, de reducción de recursos de obra pública a las provincias- exige justamente tener buenos niveles educativos, con buenos sueldos, buenos niveles de seguridad y bien pagos, pero al mismo tiempo no quieren pago impuestos”.

De esta manera, ponderó la política tributaria en la provincia y la redistribución equitativa de los recursos.

Hacia el cierre, Oriozabala subrayó que los datos relevados por la consultora Impulsa son verificables por cualquier consumidor y aclaró que a aquellos que se comuniquen por privado les pueden revelar las empresas evaluadas. “Estos datos que relevamos son datos reales y son datos que los pueden corroborar cualquiera que vaya a un supermercado en Virasoro, Posadas u Oberá”, concluyó.