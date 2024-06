Desde APES defienden la sede tradicional de la Estudiantina de Posadas: “Los chicos están muy cómodos donde se viene haciendo”

La posibilidad de cambiar la sede de la Estudiantina 2024 desató un debate entre los estudiantes y las autoridades municipales. Mientras APES defiende la tradición de más de una década y el actual emplazamiento en el Cuarto Tramo de la Costanera de Posadas, se barajan nuevas propuestas para optimizar la organización y la seguridad del evento.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/06-18-Rep-Andres-De-Lima-Planteos-Estudiantina-Municipio-Propuestas-8.44.mp3

Andres de Lima en Radio República

Andres de Lima, presidente de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES), se refirió a las discusiones actuales respecto a la sede de la Estudiantina 2024 en la capital provincial. La posibilidad de un cambio de ubicación generó sorpresa y opiniones divididas entre los estudiantes y las autoridades municipales.

Mencionó que la propuesta de cambiar la sede ya se había discutido el año pasado, pero que no se esperaba la magnitud de la idea actual. “Desde el año pasado está el intento de cambiar de sede a la estudiantina. Se hizo la primera prueba piloto en la Cascada. No creímos que iba a ser tan grande la magnitud de esta idea como para presentar una nueva ordenanza que pretende quitarle casi el total de la jerarquía de la estudiantina a APES y que se haga cargo el municipio”, explicó.

Actualmente, no hay una sede fija para el evento. De Lima señaló que están “organizando todo, basándonos en la ordenanza vigente que establece que la sede de la estudiantina es en el Cuarto Tramo de la Costanera”. Sin embargo, no descartó la posibilidad de mudarse a la cascada si surge la necesidad.

La opinión de los estudiantes sobre el cambio de sede es clara. “Lo más repetido entre los chicos es no, un rotundo no, por distintas cuestiones. La iluminación no es la más favorable, luego también el tema de los lomos de burro y el sonido. Los chicos están muy cómodos donde se viene haciendo hace más de una década y media. No se cree que hay una necesidad urgente para un cambio tan drástico”, afirmó.

Respecto a la organización y el rol del municipio, de Lima hizo énfasis en que la fiesta siempre fue de los estudiantes. “Hace más de 70 años que venimos haciendo esta fiesta popular, una de las más convocantes a nivel nacional. Entonces, no hubieron mayores incidentes, siempre estuvimos muy bien asesorados tanto por profesores, padres y demás”, manifestó. A pesar del innegable apoyo de la municipalidad, de Lima recordó que “la fiesta siempre fue nuestra, fue de los chicos, una fiesta popular que ni siquiera viene ya de nuestros padres, es algo de los abuelos y más incluso”.

En relación con la logística y el operativo de seguridad, de Lima aseguró que siempre se realizó en conjunto con la municipalidad. “Tuvimos ya muchas charlas con el comisario Ayala, que es el encargado de esa parte, y se hace en conjunto también ya que la municipalidad está acostumbrada a esa clase de eventos”, declaró.

Sobre la postura de los vecinos, consideró que “es imposible complacer a la totalidad de la población” y que “siempre habrá alguien a quien le moleste y es entendible”, pero que no son todos. Insistió en que se trata de una tradición local concebida con “ternura” por parte de la comunidad porque les retrotrae a su época juvenil en la que también participaron de la estudiantina.

El esfuerzo de los jóvenes para solventar los gastos de la estudiantina

Por otro lado, de Lima aludió al impacto de la crisis económica en la organización del evento y en los estudiantes. “Es una situación muy difícil, entonces desde APES buscamos la manera de ayudar económicamente a los alumnos a comprar sus parches, los trajes, los tocados y demás los instrumentos”, dijo. También destacó las iniciativas de los estudiantes para recaudar fondos, como la venta de pastelitos y tortas fritas y la organización de ferias.

De Lima, quien además es un músico un aficionado por las producciones regionales, concluyó la entrevista con una invitación a un evento para toda la familia en la Cascada de la avenida Costanera organizado por APES. “Este jueves es feriado, desde las 15.30 hasta las 19 en el predio de la Cascada vamos a hacer un evento muy lindo, invitamos a grupos juveniles a que puedan expresarse de la manera que más les guste, haciendo arte, ya sea cantando, bailando, pintando, para compartir”, concluyó.

