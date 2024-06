Misiones | Destacan la importancia de la tecnología GammaProbe en el tratamiento del cáncer de mama

La Dra. Laura Ruiz Díaz destacó los avances en el tratamiento del cáncer de mama y la importancia del GammaProbe en la biopsia del ganglio centinela. Este procedimiento disponible en la provincia de Misiones ofrece una detección más precisa y menos invasiva para el paciente.

Con más de diez años de experiencia en mastología, Ruiz Díaz detalló los recientes avances en el tratamiento del cáncer de mama y subrayó la importancia del uso del GammaProbe en la biopsia del ganglio centinela. Este procedimiento permite una detección más precisa y menos invasiva, que reduce el riesgos para las pacientes. En la Provincia de Misiones las obras sociales cubren tanto la detección como el tratamiento que incluye el uso del dispositivo GammaProbe.

Evolución de los procedimientos quirúrgicos

La Dra. Ruiz Díaz explicó que la robotica y la inteligencia articial transformaron a los tratamientos quirúrgicos en la mastología: “Gracias a la tecnología, podemos ofrecer tratamientos más precisos y menos invasivos”. La especialista explicó la relevancia de tratar de manera precisa al ganglio centinela en la detección del cáncer: “Solamente hay que extirpar la parte que es necesaria. Porque si no, además de la enfermedad que tiene, agregamos morbimortalidad a estos pacientes. Uno de esos procedimientos que se realiza es la detección del ganglio centinela”.

En relación con la cirugía, añadió: “Cuando nosotros operamos a una paciente que tiene un cáncer de mama, tenemos que extirpar el tumor que se encuentra en la mama generalmente y a su vez también explorar la axila porque es el primer lugar a donde van las células cancerígenas que están en la mama, viajan por vía linfática y se depositan en un ganglio axilar y si los afecta va a diseminarse al resto del organismo y se produce lo que conocemos como metástasis”.

Detectar el ganglio centinela permite extirpar solo los ganglios necesarios, evita dañar toda la axila y reducir el riesgo de linfedema.

Técnicas de detección

En cuanto a los métodos de detección, la especialista narró un doble enfoque: “Se aconseja a nivel mundial un doble método, utilizando un colorante que se llama azul patente que se inyecta en el tumor y ese tiñe el ganglio de azul y el GammaProb que es utilizando un radio isótopo, un rayo marcador que se llama Tecnesio-99”.

La especialista compartió cuan importante es la precisión en este procedimiento: “Tiene que ser algo muy certero para estar absolutamente seguros de que el ganglio que extirpamos es el correcto y a ese se lo va a estudiar”.

Cirugía reconstructiva y calidad de vida

La Dra. Ruiz Díaz también aportó datos sobre los avances en la cirugía reconstructiva y su impacto en la calidad de vida de las pacientes: “Una cosa no excluye a la otra, curarte el cáncer de mama no implica que te quedes sin una mama, mutilada. Y que te veas ante el espejo de una manera que no va a ayudar al tratamiento posterior. Cuando llegues al final del tratamiento y te mires al espejo eso no va a ayudar. Va de la mano la cirugía oncoplástica y el tratamiento en si del cáncer de mama”.

En este marco, resaltó la importancia de la reconstrucción mamaria “porque va de la mano con el tratamiento del cáncer , permitiendo que las pacientes se vean y se sientan bien después de la cirugía. El hecho de que puedas curarte no implica que te veas mal”.

Aumento de casos en mujeres jóvenes y hombres

La especialista mencionó un incremento en los casos de cáncer de mama en hombres y advirtió: “Vi muchos hombres con cáncer de mama, a pesar de que el 1% de la población lo padece, muchas veces se posterga el diagnóstico porque todavía no lo tenemos incorporado y creemos que el hombre no tiene glándula mamaria”.

Enfatizó la importancia del autoexamen y la detección precoz para mejorar los resultados del tratamiento: “El examen es el mismo que nos hacemos las mujeres tocándonos, es el mismo que se hacen los hombres . Es crucial que se tomen en serio cualquier cambio en sus glándulas mamarias”.

Sobre los diferentes cáncer de mama afirmó: “Hay algunos de desarrollo lento y otros más agresivos que requieren atención inmediata”.

Disponibilidad de tratamientos en Misiones

La Dra. Ruiz Díaz señaló que estos procedimientos están disponibles en Misiones: “Las obras sociales cubren tanto la detección como el tratamiento, incluyendo el uso de tecnología avanzada como el GammaProbe”. Agregó que los estudios, fundamentales para detectar mutaciones genéticas que predisponen al cáncer de mama y otros tipos de cáncer, están disponibles tanto en el ámbito público como privado.

Estos avances en el tratamiento del cáncer de mama mejoran no solo la precisión y efectividad del tratamiento, sino que también ofrecen una mejor calidad de vida durante y después del proceso terapéutico.