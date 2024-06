Leo Messi reveló que quiere conocer las Cataratas del Iguazú, una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo: “Me encantaría ir”

En la previa al inicio de la Copa América, Lionel Messi brindó una entrevista por streaming donde expresó su deseo de conocer las imponentes Cataratas del Iguazú, una de las maravillas naturales más impresionantes de Argentina.

El astro del fútbol recordó que años atrás su esposa Antonella y sus hijos tuvieron la oportunidad de recorrer el Parque Nacional Iguazú, pero él no pudo acompañarlos debido a sus compromisos deportivos. “Me encantaría conocer las Cataratas, un lugar típico para nosotros y yo no lo visité, me gustaría ir”, confesó el capitán de la Selección Argentina.

Recordando la visita que realizaron su esposa e hijos a las Cataratas del Iguazú, Messi manifestó su anhelo de revivir esa experiencia en compañía de sus seres queridos. “Hace unos años Antonella estuvo con los nenes y yo no pude estar. Me gustaría volver con ellos», concluyó el crack rosarino.

“Recorrer eso es algo pendiente que tengo”, dijo Messi sobre el Parque Nacional Iguazú. A su vez, el diez dijo que cuando cuelgue los botines tendrá “tiempo de sobra” para realizar viajes pendientes.

Cabe mencionar que en octubre del 2022, Antonella Roccuzzo junto a sus tres hijos recorrieron el Parque Nacional Iguazú. A través de su cuenta de Instagram, la rosarina posteó una historia donde mostraba una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo.

Cuando Messi ayudó a las Cataratas del Iguazú a convertirse en una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo

Fue el 6 de noviembre del 2011. Faltaban más de 11 años para que levante la Copa del Mundo y Cataratas del Iguazú aún no era Maravilla Natural del planeta. Faltaban cinco días para que lo anuncien. Entonces Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol de la historia, le pidió hoy a todos sus seguidores y fans que las voten, en el concurso global de la Fundación suiza New7Wonders.