Incertidumbre en Francia: Mbappé puede quedar fuera de la Eurocopa por fractura nasal

El jugador francés enfrenta una situación complicada tras sufrir una fractura nasal durante el debut de Francia en la Eurocopa 2024 contra Austria. El delantero de 25 años se vio obligado a abandonar el campo ensangrentado, luego de un choque accidental con el hombro de Kevin Danso al intentar cabecear.

El incidente ocurrió cerca del final del partido, con Francia liderando 1-0, cuando Mbappé, visiblemente afectado por el dolor, recibió atención médica en el campo. A pesar de su intento por continuar, el jugador finalmente decidió retirarse del juego y fue amonestado por intentar detener el partido.

Didier Deschamps, entrenador de la selección francesa, expresó su preocupación por la lesión de Mbappé, indicando que probablemente su nariz está fracturada. «Su nariz no está bien del todo. Habrá que ver. Es el punto negro de esta noche. Aunque sólo sea la nariz, es muy molesto para nosotros. No tengo los últimos detalles, ya se tomarán decisiones. Lo vi en la camilla de masaje, no es un rasguño”, afirmó Deschamps en diálogo con TF1.

Tras el partido, se confirmó que el jugador será operado en el Hospital Universitario de Düsseldorf debido a la gravedad de la lesión, lo que deja en duda su participación en futuros encuentros del torneo.

La Federación Francesa de Fútbol emitió un comunicado confirmando la fractura nasal de Mbappé y su traslado al hospital para recibir tratamiento adecuado. La noticia ha generado incertidumbre entre los hinchas y el equipo técnico francés, quienes aguardan el diagnóstico y la evolución del jugador de cara a los próximos compromisos en la Eurocopa.

