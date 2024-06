Cristina Besold, periodista y escritora, y Ricardo Cacho Barrios Arrechea, exgobernador de Misiones, presentaron el libro "El Ochenta y Tres". La obra destaca los principales logros y desafíos del primer gobierno democrático de la provincia, subrayando su enfoque en el desarrollo sostenible y la integración social.

La periodista y escritora Cristina Besold y el exgobernador de Misiones, Ricardo Cacho Barrios Arrechea, presentaron el libro «El Ochenta y Tres». LA obra recopila los aspectos más destacados de la gestión de Barrios Arrechea, subrayando la creación del Ministerio de Ecología en 1981 como uno de los logros más trascendentes, además del impulso al Turismo y la visión de crear áreas protegidas para salvaguardar los recursos naturales de la provincia.

Besold explicó que la iniciativa del libro surgió en 2018, durante un homenaje de la Universidad Nacional de Misiones a Barrios Arrechea por su contribución al medio ambiente. «Siempre me interesaron los temas ambientales. Me sorprendió encontrar que no había datos disponibles en internet sobre la creación del Ministerio de Ecología ni sobre otros aspectos del primer gobierno democrático», dijo Besold, quien decidió investigar a fondo para llenar este vacío histórico.

El proceso de investigación incluyó entrevistas con exfuncionarios, la revisión de material fotográfico y escrito, y una colaboración significativa con el diario El Territorio. «Fue un desafío interesante, como una búsqueda del tesoro», expresó Besold.

El libro está dividido en dos partes: la primera relata la trayectoria política de Barrios Arrechea, desde su origen familiar hasta su llegada al poder, mientras que la segunda se enfoca en los principales ejes de su gobierno. Entre estos se destacan la energía, la madera, la yerba mate y la educación. Barrios Arrechea recordó que, al asumir, el 50% de la población de Misiones no tenía acceso a energía eléctrica, lo que representaba un desafío considerable.

El exgobernador también habló sobre la importancia que tenía para el terminar su mandato y asegurar la continuidad democrática en un contexto de fuerzas públicas acostumbradas a la intervención militar. «Fue crucial demostrar que podíamos superar 50 años de golpes militares y asegurar la democracia», afirmó.

En cuanto al desarrollo económico, Barrios Arrechea mencionó que su gobierno promovió la integración de la provincia a nivel nacional e internacional, destacando el turismo y la conservación del medio ambiente. «Tener las Cataratas del Iguazú es una bendición de Dios que no estábamos aprovechando», señaló.

Besold enfatizó el enfoque sostenible del gobierno de Barrios Arrechea, que buscó generar bienes y servicios sin poner en riesgo los recursos naturales. «La línea de desarrollo sustentable establecida durante su gestión fue de avanzada y es algo que debemos poner en valor hoy en día», afirmó.

El libro «El Ochenta y Tres» no solo documenta un período crucial en la historia de Misiones, sino que también ofrece una reflexión sobre la importancia de la memoria histórica y el legado de políticas públicas orientadas al bienestar social y ambiental. «Es un testimonio de un tiempo en el que se plantaron las bases de muchas de las políticas que hoy siguen siendo relevantes», concluyó Besold.

