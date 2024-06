Pedro Solans presentó su poemario y brindó un enfoque misionerista de la figura del Che Guevara

Afirmaciones contundentes, mucho amor por Misiones y una poesía que revela lo oscuro de la sociedad fueron ayer los condimentos de la charla, auspiciada por Cultura de la Provincia en la Feria Municipal del Libro

“Creo que lo que sucedió este viernes en Caraguatay fue un momento iniciático para la provincia”, dijo ayer por la tarde Pedro Solans, escritor y periodista de Córdoba, al momento de iniciar su charla en el marco de la Feria Municipal del Libro, que hoy concluye en el cuarto tramo de la Costanera.

Solans vino a Misiones a presentar su reciente libro de poemas editado en España, “Oscuro y sin lucero”. Y también, el viernes 14 de junio -aniversario del natalicio de Ernesto “Che” Guevara (1928)-, fue parte del acto que se realizó en Caraguatay declarando la Reserva Natural y Cultural “Solar del Che” y “Casa Museo de Ernesto Guevara”.

El autor chaqueño residente en Córdoba vino acompañado por la profesora Carina Manassero, presidenta de la Comisión Organizadora de la Feria del Libro Internacional de Villa Carlos Paz, “Colectivo de Papel” y por Sebastián Boldrini, secretario de Turismo, Deporte y Cultura de esa localidad de Córdoba.

En el espacio multicultural de la Costanera, el secretario de Estado de Cultura, Joselo Schuap, fue el encargado de presentar a los visitantes al auditorio. “Solans es un entrañable amigo personal, pero también es muy amigo y cercano a esta tierra. Y celebro también las personas que lo acompañan, con quienes ya iniciamos un vínculo que será productivo”, afirmó. Compartió la mesa Mariela Dachary, secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Posadas.

Caraguatay, pesebre del Hombre Nuevo

“Sé que hubo muchas iniciativas anteriores a ésta, de poner en valor el lugar en el que el Che dio sus primeros pasos. Pero confío en que ahora se consoliden”, prosiguió el orador invitado.

Ante una sala llena, Solans compartió su entusiasmo y el conocimiento que ha acumulado de años de investigar y escribir sobre la etapa misionera del Che y su relación con el músico Ramón Ayala. “Muchos conocen al Che por las remeras y como figura icónica; pocos lo han leído. El escribió entre 1959 y 1967, cuando lo mataron. Y en sus letras, Guevara siempre habla de una Tierra sin Mal, que yo postulo, es lo que mamó en sus primeros meses en la tierra roja”. También se refiere extensamente Guevara al nacimiento del Hombre Nuevo

En su charla, Solans subió la apuesta y dijo que de todos los lugares que recorrió el Che, -y que hoy enarbolan su memoria como atractivo cultural y turístico- Misiones es el más importante. “Los primeros años son lo que marcan una vida. Y fue aquí, en Misiones, en ese solar sobre la costa del Paraná, donde el Che gateó, caminó, se llenó la boca de tierra y tuvo una nana guaraní que lo cuidaba. A mi modo de ver, todo lo que persiguió después este gran hombre, tuvo su semilla en lo que mamó en esta tierra”.

En su relato no faltó la figura de Ramón Ayala, y su obra “El mensú”. Los caminos de ambos se habrían cruzado en Cuba y en el Congo, cada uno militando la liberación del hombre a su modo.

“En Guevara van a encontrar el misionerismo que tanto se pregona aquí. Creo, sinceramente que Caraguatay es el pesebre del hombre nuevo”, concluyó

“Oscuro y sin lucero”

En la segunda parte de su charla, Solans presentó en sociedad su último libro, “Oscuro y sin lucero”. “Este libro es como todos los anteriores que yo publiqué: muy malo”, desafió el escritor. Y luego explicó que eso se debe a que “yo escribo para quien no lee y para quien no compra libros. Así que me siento completamente libre de manejarme con el lenguaje como me parezca”.

En esos versos, de métrica libre y tintes oscuros, Solans trata de denunciar poéticamente la violencia hacia la mujer, el desprecio ante la diversidad y el problema de la migración forzosa. En un estilo sencillo y directo y con un lenguaje coloquial, poetiza la oscuridad detrás de historias con desenlaces fatales: obsesiones, alienación, pobreza, abandono, amores incomprendidos.

Vínculos entre Carlos Paz y Misiones

Antes de que Solans hiciera uso de la palabra, los otros cordobeses también hablaron. “En este poco tiempo de visita, empezamos a vincularnos con el área de cultura local, pues nosotros tenemos una destacada y extensa feria en el mes de octubre”, comentó la profesora Manassero.

A su turno, Sebastián Boldrini comentó que es muy habitué de la provincia. Y luego compartió: “En Villa Carlos Paz, iniciamos en el 2012 un proyecto de trabajar la identidad del lugar, lo que no es fácil en una sociedad en la que pocos son nacidos y criados allí. Pero de a poco vamos logrando hacerlo y estamos creando una ruta turística cultural, y poniendo en valor los lugares por donde pasaron visitas ilustres que tuvo la ciudad como Manuel de Falla, Ernesto Sábato, el cardenal Bergoglio, antes de ser Papa… y los jesuitas. Ahí tenemos un lazo. Creo que podemos enriquecernos mucho mutuamente”.