Drama en el motociclismo: el piloto argentino de 9 años Lorenzo Somaschini sufrió un grave accidente durante una carrera en Brasil

Lolo, que había sido noticia por su debut en el Junior Cup del Superbike Argentino, estaba participando de una competencia en el país vecino

La conmoción absoluta domina al motociclismo luego de conocerse la noticia del grave accidente que sufrió el argentino Lorenzo Somaschini durante una carrera en Brasil. El pequeño de 9 años había debutado en las competencias oficiales locales meses atrás y había viajado al país vecino en los últimos días para ser parte de la 4ª etapa de la Copa Honda Junior 160 en el Autódromo de Interlagos de la ciudad de San Pablo.

Según detalló la organización del certamen, Somaschini tuvo una caída en la curva Pinheirinho durante una prueba del viernes y fue trasladado rápidamente al hospital zonal donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos.

“El argentino sufrió una caída el viernes (14/6), durante el primer entrenamiento libre de la Copa Jr, en la 4ª etapa del SuperBike Brasil, en el Autódromo de Interlagos, en San Pablo. Tan pronto como cayó a la salida de Pinheirinho, el piloto fue atendido rápidamente en el lugar por el equipo médico y la ambulancia de la UCI. Luego fue trasladado a urgencias del autódromo, donde se estabilizó el estado clínico del piloto. Luego de este procedimiento, el retiro médico se realizó en una unidad de apoyo avanzado (UCI móvil) del Hospital Geral da Pedreira, donde permaneció hasta la madrugada del sábado, siguiendo todos los protocolos médicos hasta su traslado al Hospital Albert Einstein”, habían detallado en un comunicado que se difundió en el sitio oficial del SuperBike de Brasil.

En las últimas horas, y luego que se difundieran falsas noticias sobre la muerte del pequeño, la familia difundió un informe actualizado sobre el estado de salud de Lolo.

“Lorenzo Somaschini permanece en Terapia Intensiva en el Hospital Albert Einstein de San Pablo, Brasil. El joven piloto de Rosario pasó la noche estabilizado y aguardando una mejoría de su situación tras el accidente sufrido el pasado viernes”, indicó la primera parte del parte médico.

“Las informaciones sobre su supuesto fallecimiento surgieron a partir de publicaciones en estados de whatsapp y redes sociales, prestadas a confusión por la difícil situación que se atraviesa con lo ocurrido. Al aguardo de más novedades, esperamos la evolución y noticias favorables”, concluyó el informe.

En su cuenta de Instagram, llamada Lolosomaspro, el joven motociclista había subido una publicación en las últimas horas de algunas imágenes del joven sonriente y el texto: “Cumpliendo sueños… Primer entrenamiento en Interlago Brasil preparándome para la Junior Cup”. La Honda Junior Cup es una de las competencias juveniles más reconocidas en el continente que reúne a corredores de entre 8 y 16 años en motocicletas de 160 cc con pedales y manillares adaptadas a la talla de cada joven.

Lolo había sido noticia durante el fin de semana del 13 de abril pasado porque había debutado en el Superbike argentino. “Desde los cuatro años. Mi papá andaba en moto, a los dos años me llevó al Super y me empezó a gustar. Mi sueño es llegar al MotoGP, ser campeón del mundo”, había dicho el pequeño al medio especializado Paseo Tuerca por entonces. A nivel nacional, el Superbike es la categoría más importante del Campeonato Argentino de Motociclismo de Velocidad, es decir, el certamen sobre pista. También existen las categorías Motocross, Rally Raid, Enduro y Speedway.

El diario rosarino La Capital le había hecho una entrevista antes de ese debut: “Un día mi papá me llevó al súper a cargar nafta, no me acuerdo bien, pero dimos una vuelta en una 125cc que era de mi abuelo y me encantó. Ahí me agarró eso que no sé cómo explicarlo. Me gustó mucho y bueno…me empezaron a fascinar las motos y acá estoy, listo para correr”, había contado allí el pequeño rosarino.

Somaschini debutó el 14 de abril en Buenos Aires del Campeonato Argentino de Motociclismo de Velocidad y luego tuvo una segunda participación en el autódromo de San Nicolás, en el formato de la divisional Junior Cup. Ahora había viajado a Brasil para tener su primera experiencia en el exterior, en la reconocida competencia para jóvenes.

