Selección Argentina | Scaloni despejó dudas sobre la lista definitiva para la Copa América

En la conferencia de prensa previa al último amistoso de Argentina en Estados Unidos antes de la Copa América, Lionel Scaloni confirmó la presencia de Lionel Messi desde el arranque en el encuentro de este viernes ante Guatemala. El capitán argentino, quien ingresó en el segundo tiempo en la victoria por 1-0 sobre Ecuador, tendrá la oportunidad de sumar minutos de cara al torneo continental.

Pezzella y Guido Rodríguez se recuperan y estarán en la nómina final

Las dudas sobre la presencia de Germán Pezzella y Guido Rodríguez en la Copa América se disiparon. Ambos jugadores, quienes se encontraban en evaluación por una microfractura en un dedo y un cuadro febril, respectivamente, respondieron bien a las prácticas y serán incluidos en la lista definitiva para el certamen.

Un cupo por definir en la defensa

Con la confirmación de Pezzella, la incógnita pasa a ser quién ocupará el último puesto en la defensa. Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Valentín Carboni y Ángel Correa son los cuatro futbolistas que pelean por un lugar en la nómina. Scaloni indicó que la decisión se tomará luego del partido ante Guatemala, evaluando el rendimiento de los jugadores y su estado físico.

Di María y su futuro en la selección

Ante la consulta sobre la reciente declaración de Ángel Di María anunciando su retiro de la selección tras la Copa América, Scaloni prefirió no ahondar en el tema y enfocarse en el presente. «No voy a hablar con él de lo que va a pasar, tiene que disfrutar de jugar. Estamos pensando cuando no esté y está jugando. No me voy a poner a hablar ahora con él de cuando no esté. Tiene que jugar, vienen partidos por delante y está feliz acá», señaló el entrenador.

Canadá, primer rival en el Grupo A

Scaloni comenzó a analizar el primer rival de Argentina en la Copa América, Canadá. «Es un buen equipo. Un rival de los buenos e importantes, no solo que ha jugado un Mundial sino porque tiene jugadores de gran nivel. Pensaremos más profundamente a partir del sábado», comentó.

Agradecimiento por el recibimiento en Washington

El entrenador argentino no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer el cálido recibimiento que ha tenido la selección en Washington. «Es lindo, lo decimos desde que pasó lo del Mundial. Es una satisfacción y motivo de orgullo que no solo gente de Argentina esté identificada con la Selección. Nos gustaría estar siempre con ellos y sacarnos fotos, pero no se puede a veces por temas de seguridad y un montón de motivos. Agradecidos a ellos», expresó.

Otras frases destacadas de Scaloni:

«Garnacho está bien, entrena con nosotros. Es un chico que no solo quemar etapas, sino que tendrá que entrar cuando creamos que el partido pueda ser. Contra Ecuador no se dio así y si mañana está la posibilidad, le daremos minutos. Y si vemos que el partido no da la posibilidad, tampoco. Es un chico que tenemos muchas expectativas, la verdad. Pero hay que llevarlo de la manera que creemos con todo el cuerpo técnico. Hablándole e insistiéndole que tiene que hacer mucho más seguido. Tiene uno contra uno, es rápido y lo tiene que hacer mucho más seguido. Es lo que intentamos hablar con él y que lleve a cabo».

«En cuanto a la lista, el partido de mañana va a ser una buena, o mejor dicho, la última prueba para terminar de definir. La verdad que lo tenemos bastante claro, viendo cómo fue esta semana de entrenamientos, cómo fue la anterior, han respondido bastante bien. Y bueno, nos tomamos el partido de mañana, porque lógicamente puede pasar cualquier cosa, y si están los chicos disponibles, nos parecía lógico tenerlos acá y tomar la decisión después del partido».

«Nahuel Molina y Enzo Fernández se entrenaron normal, están bien. Enzo jugó el otro día unos minutos. Nahuel decidimos que se tome unos días más porque venía de una lesión importante. Y están bien, están a disposición física y seguramente les falten minutos. Y es la idea de mañana, dárselos a los dos, no sabemos cuánto, pero que jueguen. Y la decisión de quién juegue, como siempre hemos hecho, pensando en lo mejor para la Selección, algunas veces acertaremos, otras veces nos equivocaremos. Es importante que los dos están bien, que incluso han jugado juntos el otro día e incluso otros partidos han funcionado bien y para nosotros es una buena prueba que pueden haber estado adentro de la cancha y haber jugado bien. Así que no descartamos nada».

Fuente: Infobae