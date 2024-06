La noche de Messi: el gol que ni gritó, gesto de líder con Lautaro y fuerte banca a Carboni

El astro rosarino convirtió un doblete y dio una asistencia para la Albiceleste en el último amistoso antes de la Copa América. También le cedió un penal al Toro. y llenó de elogios al joven volante de Monza.

La Selección Argentina brilló de la mano de su capitán contra Guatemala, en Washington, en el último amistoso antes de la Copa América. Lionel Messi marcó un doblete y dio una asistencia. Primero, no perdonó y anotó, probablemente, el gol más fácil de toda su carrera. Y luego, tuvo un gran gesto de capitán con Lautaro Martínez: le cedió un penal para que sume confianza de cara a lo que viene.

A los 11 minutos, el arquero Nicholas Hagen intentó salir jugando desde el fondo, pero cometió un blooper grosero y se la regaló nada menos que al astro rosarino, quien definió sin problemas con el arco en soledad. Fue el 1-1 parcial en el marcador.

A los 32 minutos de la segunda mitad, la Pulga selló su doblete: aprovechó una gran asistencia de Ángel Di María y la picó por encima del arquero, para el 4-1 a favor del conjunto nacional.

De esta manera, Messi -quien venía de jugar 35 minutos contra Ecuador y se había quedado con las ganas de convertir- volvió a marcar para la Albiceleste, en el último amistoso antes de la Copa América.

El gesto de Messi con Lautaro Martínez

A los 38 minutos del primer tiempo, Nicolas Samayoa bajó a Valentín Carboni dentro del área y el árbitro sancionó penal. Lionel Messi, capitán y símbolo de la Albiceleste, era el encargado, pero tuvo un gran gesto con Lautaro Martínez: le cedió la ejecución y el Toro -quien busca recuperar la confianza en el equipo- convirtió el 2-1 parcial a favor de la Selección Argentina.

Con este tanto, y otro que sumó en el segundo tiempo, el delantero bahiense llegó a 24 goles con la camiseta del conjunto nacional, superó la marca de Daniel Alberto Passarella, capitán campeón del mundo en 1978, quien era hasta hoy el noveno goleador histórico, y alcanzó a Luis Artime.

La asistencia de Messi a Lautaro Martínez

A los 20 minutos del segundo tiempo, tras una gran jugada colectiva de arco a arco, Enzo Fernández envió un centro al corazón del área. Messi se la dio a Lautaro Martínez, quien definió para el 3-1 parcial.

La fuerte banca a Valentín Carboni post partido: «Tiene presente y futuro, hay que aprovecharlo»

«El primer tiempo nos costó, sobre todos los primeros 20 minutos. Se encontraron con un gol, que no sé si es fuera de juego o no, no hay VAR, el tercero nuestro de Lautaro también. Pero más allá de eso, era un equipo que estaba bien parado atrás, cerrado, nos costó, pero después aparecieron los espacios y los goles», analizó.

Sobre su primer gol en la noche, relató: «Me quedó ahí, no la esperaba, la encontré, el arquero me la entregó ahí y sirvió para encarrilar el partido que estaba duro».

Con Valentín Carboni no ahorró elogios: «Tiene un futuro bárbaro, presente y futuro, hay que aprovecharlo así como muchos chicos que vienen con mucha fuerza. Desde que llegamos a Estados Unidos que está entrenando con nosotros, lo había visto en el Sub 20 pero creció muchísimo: es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara».

Además, el astro contó cómo se toma el plantel esta víspera de Copa América: «Como siempre, trabajando con las mismas ganas de siempre, con la misma intensidad en cada entrenamiento». Y dejó un mensaje para la gente: «Lo mismo que decimos siempre en cada inicio de lo que vamos jugar: vamos a seguir intentando dar al máximo, seguimos con ganas de seguir intentándolo y consiguiendo cosas. Cada vez va a ser más difícil, no va a ser nada fácil, los partidos son cada vez más duros, más trabados, como siempre se dice volver a ganar es cada vez más difícil pero lo vamos a intentar otra vez».

Cuál había sido el último gol de Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi no marcaba un gol con la camiseta de la Selección Argentina desde octubre de 2023. Su último tanto con la camiseta del conjunto nacional había sido en el triunfo por 2-0 contra Perú, como visitante, por Eliminatorias (marcó un doblete).