Gen Z | Los padres y los límites en la educación: “Debemos lograr que nuestros hijos ante una situación vengan a buscar ayuda en casa”

En respuesta a la creciente demanda de ayuda psicológica, Natalia Verdum organiza talleres para padres donde ofrece herramientas prácticas ante la necesidad de límites y responsabilidad en la adolescencia. "Lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestros hijos ante una situación vengan a buscar ayuda en casa. Que nuestra casa sea nuestro lugar seguro, nuestro hogar”, sostuvo.

Natalia Verdum, psicóloga especializada en adolescentes, resaltó en diálogo con el programa GenZ la importancia de que los padres adquieran herramientas para acompañar a sus hijos en esta etapa.

En sus talleres, busca fomentar la comunicación y la confianza entre padres e hijos. Verdum notó un cambio positivo en la imagen de la salud mental debido al aumento de jóvenes que buscan ayuda psicológica: “Hoy en día yo estoy trabajando y atendiendo a muchos adolescentes, lo cual, por un lado, está bueno la parte donde buscan ayuda”.

Ante la creciente demanda de atención, Verdum creó talleres específicos para padres de adolescentes: “Por eso, un lado positivo, genial, bárbaro, que busquen ayuda; pero por otro lado, ver esa necesidad hizo que yo cree un espacio de taller para padres”.

Los talleres tienen como objetivo proporcionar herramientas prácticas a los padres para manejar situaciones comunes en la adolescencia de sus hijos. “Se realiza este espacio justamente para que los padres adquieran herramientas. ¿Qué hacer y qué no hacer cuando mi hijo está atravesando una adolescencia e incluso una preadolescencia?”.

Una parte fundamental de estos espacios es la reflexión sobre la propia adolescencia de los padres, hecho que permite una mejor comprensión de sus hijos: «Hay cosas que vamos a tomar y hay cosas que no vamos a tomar de nuestros padres. Funciona así, o debería funcionar un poco así”, reflexionó.

En su enfoque, resalta la búsqueda de identidad y pertenencia que experimentan los adolescentes: “Escriben su nombre por todos lados, esto de buscar una identidad, esto también de que de repente existen cosas que antes no, las redes, donde los adolescentes buscan una identidad ahí, donde buscan pertenecer”.

La comunicación y la confianza son pilares esenciales en la relación entre padres e hijos: “Yo lo que aclaro mucho en el taller de orientación es que lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestros hijos ante una situación vengan a buscar ayuda en casa. Que nuestra casa sea nuestro lugar seguro, nuestro hogar”.

Además, Verdum alertó sobre la dependencia excesiva en la toma de decisiones e instó a los padres a fomentar la autonomía y la responsabilidad en sus hijos. “Nosotros los padres no somos eternos. Entonces, papá o mamá no está el día de mañana, nuestros hijos no saben ni desenvolverse solos en la vida”. También señaló los peligros de las redes sociales cuando no se establecen límites adecuados: “Lo que nos juega un poco en contra es un poco las redes sociales, cuando no hay límites, que es lo que está pasando ahora”, advirtió.

Por ello, aludió a la importancia de controlar las actividades de los adolescentes en las redes sociales: “Teléfono no debe tener un niño a temprana edad. Cuando pasa a la secundaria puede acceder al teléfono pero con límites”, consideró.

De esta manera, la profesional subrayó la necesidad de confianza entre padres e hijos y de establecer límites claros para proteger a los adolescentes en un entorno digital: “Hoy en día, que busquen ayuda terapéutica y que los padres confíen en el profesional y se pueda tener una confianza está bárbaro”.