Los 15 soñados y gratuitos: cerca de 400 jóvenes misioneras de escasos recursos participan por una fiesta

La quinta “La Juliana” de Posadas organiza fiestas de quince años gratuitas para adolescentes de escasos recursos. El evento reunirá a las 15 chicas seleccionadas y sus familias en una celebración solidaria el 14 de julio, con un sorteo previo el 2 de julio.

Daniel Lascurian, propietario de la quinta “La Juliana” de Posadas, junto a sus hijos y colaboradores, lleva adelante la organización de fiestas de quinceaños gratuitas para jóvenes que tienen el sueño de concretar la celebración y no cuentan con los recursos necesarios. “La iniciativa nació del seno de la familia nuestra, con mis hijos, de ver que hay gente que no podía festejar sus 15 por la situación económica”, afirmó.

Esta es la tercera edición del evento, en la que ya participaron 30 chicas, y este año se sumarán 15 más, alcanzando un total de 45 beneficiarias.

La preparación para el evento implica la colaboración de numerosos voluntarios, incluyendo maquilladores, peluqueros y quienes aportan vestidos. “Nos juntamos con gente de la quinta, con otra gente que son la gente que maquilla, que hace la parte de peluquería, pedimos en solidaridad vestidos y se juntó un grupo lindo de personas que generamos esta iniciativa solidaria”, detalló Lascurian.

Para participar, las interesadas deben enviar un video explicando por qué desean celebrar su fiesta de quince años y con quién lo harían. Luego, se realiza una evaluación y se verifica la situación de cada familia antes de proceder a un sorteo. “El formato es, se comunican con nosotros y le tomamos los datos, le pedimos que nos manden algún video diciendo por qué quieren festejarlo, con quién lo haría, y también evaluamos la familia que quiere hacerlo”, contó en diálogo con Misiones Online.

El evento reúne a las quinceañeras y sus 15 invitados en una celebración conjunta, donde se fomenta un ambiente de familiaridad y solidaridad. “Ocurre una fusión familiar, se forma una gran familia entre todos, entre todas las 15 chicas y sus familiares, porque hacemos una reunión previa a la fiesta”, reveló.

Este año, debido a la gran demanda, se registró la participación de entre 300 y 400 chicas, incluyendo muchas del interior de Misiones. “La característica de este año es que mucha gente del interior, de Misiones, nos propuso venir y entonces estamos viendo dónde los alojamos”, dijo Lascurian.

El sorteo de las participantes se realizará el 2 de julio, y la fiesta está programada para el 14 de julio. “Vamos a hacer el 2 de julio. Ahí será el sorteo, donde se va a conocer quiénes serán las elegidas”, informó.

A pesar de las dificultades económicas actuales, el entrevistado y su equipo continúan con esta labor solidaria. “Yo creo que esta gente no tiene la culpa de la situación, y por ahí yo saco de reservas que tengo, porque en realidad la parte de comida y bebida la pongo yo. Y lo único que se necesita es la actitud de la gente de ayudar. Yo solo no haría nada. No porque estemos en una situación económica fea o mala, debemos dejar de ayudar al otro”, concluyó.

Los 15 soñados y gratuitos: cerca de 400 jóvenes misioneras de escasos recursos participan por una fiesta