Se abstuvo de declarar el dirigente deportivo de Posadas acusado de abuso sexual y seguirá en libertad

Gustavo M., dirigente de la Asociación Posadeña de Fútbol de Salón (APOFUSA), se abstuvo de declarar ante el juez Ricardo Balor, juez de instrucción seis de Posadas, en el caso en el que está acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años.

El denunciado había sido suspendido provisoriamente de sus funciones por la comisión directiva de APOFUSA hasta que la Justicia resuelva el caso.

La denuncia fue presentada el pasado 17 de mayo por la adolescente ante la Fiscalía de Instrucción 6, a cargo de René Casals, quien solicitó la detención del imputado al juez Balor.

En su extensa denuncia, la víctima acusó a Gustavo M., quien era su patrón y cuidaba de ella, relatando los reiterados acosos, manoseos, violación con acceso carnal y amenazas de muerte que padeció cuando tenía 15 años. Incluso en una ocasión, la menor fue abofeteada por el denunciado tras negarse a practicar sexo oral, según consta en la denuncia.

«Me repetía que me iba a hacer desaparecer y me iban a encontrar muerta» si hablaba de lo que estaba ocurriendo, denunció la víctima, quien intentó suicidarse cortándose las manos debido al acoso y amenazas constantes.

Menor ratificó la denuncia contra un dirigente deportivo de Posadas: fue violada y amenazada de muerte

La adolescente que denunció a un dirigente deportivo ratificó ante el juez de Instrucción Seis, Ricardo Balor, la denuncia en cámara gesell por golpes, amenazas y abuso sexual. El hecho ocurrió hace dos años.

Luego de un primer intento fallido, finalmente este miércoles la menor logró ratificar la denuncia contra Gustavo M., dirigente deportivo acusado de abuso sexual y amenazas de muerte.

Si bien no trascendieron detalles de lo que fue la Cámara Gesell, la adolescente volvió a ser tajante con lo que padeció cuando cuidaba el hijo de quien fuera su presunto abusador y golpeador. Los hechos habrían ocurrido cuando la víctima tenía 15 años.

La denuncia fue realizada el pasado viernes 17 de mayo ante la Fiscalía de Instrucción 6, a cargo de René Casals, por “abusos sexuales, golpes y amenazas de muerte” que habrían ocurrido hace dos años atrás, cuando la víctima tenía tan sólo 15 años.

En un relato desgarrador, la joven detalló los escalofriantes hechos que padeció a manos del acusado. “Yo trabajaba en la casa de él cuidando al hijo, él me empezó a acariciar el pelo. Yo le decía que a mí no me gustaba que me toquen el pelo, le pedía por favor que no me toque”, comenzó narrando la víctima ante la fiscalía.“Él se reía y me decía que no pasaba y en vez de llevarme para mi casa tomaba otro camino”, agregó.

La joven continuó su estremecedor testimonio: “De ahí me empezó a besar el cuello, yo le decía que me deje, le empujé y le dije que sí me decía tocando que lo le iba contar todo a mi mamá y papá. Ahí él me dijo que yo no iba a decir nada, que si yo decía algo no me iban a encontrar”.

Según relató, en otra oportunidad, el acusado “aprovechó que no estaba la mujer para agarrar la muñeca y sacó al hijo afuera. Y a mí me obligaba a que lo bese”. A pesar de sus gritos desesperados, nadie oyó nada. “Esa misma noche, Gustavo ofreció llevarme a mi domicilio y volvió a atacar sexualmente. Me defendí mordiendo su pierna y él respondió con un golpe en la boca”, detalló la víctima.

En su crudo relato, la adolescente narró: “Después volví de nuevo al trabajo a la casa de él, ahí fue cuando él me violó. Me agarró a la fuerza de los pelos, me arrastró hasta la pieza donde fui atada de pies y manos. Yo empecé a los gritos y él me decía que nadie me iba a escuchar porque no estaba nadie”.

Finalmente, la joven denunció las amenazas que recibió por parte del acusado: “Me decía que si yo contaba le iba sacar la casa a mí mamá y a mí papá, le iban a echar del trabajo ami mamá. Me decía que iba a desaparecer y me iban a encontrar muerta por ahí”.

“Ella intentó quitarse la vida varias veces”, reveló el abogado de la víctima

El abogado de la víctima, Claudio Martínez, reveló detalles escalofriantes del caso. “La víctima tuvo que pasar mucho tiempo para su denuncia. Ella tuvo amenazas, llegó incluso a intentar suicidarse. Y la última vez que volvió a intentar quitarse la vida, los padres hicieron presión de su decisión y ahí contó lo que venía padeciendo hace ya un tiempo”, expresó.

Martínez relató que la joven le confió los pormenores de los hechos. “Ella tuvo la valentía de contarme los pormenores”, manifestó. Además, señaló que “el abuso sexual es lo más grave, pero hay varias cuestiones. Ambas familias tuvieron contacto por muchísimos años”, dijo en diálogo con Red Ciudadana.

Según el letrado, la víctima trabajó menos de un año con su presunto abusador. “La víctima guardó mucho tiempo el secreto hasta que no aguantó más”, indicó. Asimismo, advirtió que “si esto se comprueba, puede que existan más personas que hayan pasado por lo mismo”.

Por otro lado, Martínez sostuvo que el acusado es muy allegado al futsal en Posadas, “incluso donde hay niñas”. Finalmente, describió que tras conocerse la denuncia continuaron los aprietes para que se “levante” la acusación.