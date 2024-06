Nelsón Lukoski advirtió una baja en los precios de algunos productos esenciales y la estabilización de otros, aunque advirtió sobre posibles aumentos futuros debido a ajustes en tarifas de servicios que se avecinan. El comerciante resaltó el cambio en los hábitos de consumo y la importancia de controlar los precios para una mejor estabilidad económica.

Nelson Lukoski en Santa María de las Misiones

El comerciante de Posadas, Nelson Lukoski, resaltó que a pesar de algunos ajustes, la mayoría de los productos de la canasta básica se estabilizaron: “La inflación de abril a mayo se frenó bastante y no superó el 5%”.

El referente de supermercadistas destacó: “El mes pasado tuvimos baja importante en algunos productos, como aceite, azúcar, arroz, una baja del 20%”. Sin embargo, otros productos como las galletitas, los artículos de perfumería y limpieza aún necesitan ajustes.

En relación a la crisis económica actual, mencionó que los consumidores realizan las compras con mayor precaución y buscan ofertas, situación que evidencia un cambio en los hábitos de consumo: “No se nota una recuperación en la venta porque todavía falta que se recupere el poder adquisitivo, la gente está consumiendo incluso productos como la carne cerdo, debido a que se paró un poco su exportación, entonces lo están volcando al mercado interno”.

A propósito de la evolución del precio de los los lácteos , el comerciante dijo: ustedes saben que el queso ha subido un 90% desde febrero ahora. Es el producto derivado lácteo que más ha subido desde febrero. Paren de consumir por uno o dos meses, y se va a acomodar: “ya arrancamos junio sin aumento en el queso”.

En comparación a otros productos lácteos, como las ofertas de yogures sostuvo que hay de “30 o un 40%, porque es un producto que tiene que venderse rápido, unos 30 días como máximo de durabilidad, que al no venderse las empresas tienen que sacar la oferta”.

Ante este nuevos hábitos de consumo, el referente posadeño advirtió: “Que controlen la fecha de vencimiento. Esas dos cosas que digo aquí: miren las oferta y que no se olviden de controlar la fecha de vencimiento”.

Respecto al futuro, el comerciante anticipó: “Yo creo que por ahí el gobierno debería de acordar con los grandes monopolios, para ver que esto no vuelva a irse para arriba. Yo creo que el ajuste para estos meses que vienen no va a pasar justamente por la canasta básica, o sea, de productos alimenticios, sino por la parte del servicio y la parte de impuestos”.

Asimismo, continuó su relato sobre los “grandes monopolios” y las subas de precio que parecen no tener fin: “Esta gente siempre lo primero que hace, como ocurrió con la parte de limpieza y como ocurrió con la parte de perfumería, y como ocurrió con los mayoristas en diciembre.”

Sobre el ajuste durante finales del año pasado y la primera parte de este año recordó: “Enero y febrero fue lo mismo, y recién hoy están acomodando sus precios, y todas las despensas de barrio que se proveen de los mayoristas no podían venderles a sus clientes. Eso lo palpamos nosotros, que estamos dentro de un canal de comercialización intermedio, donde por ahí no necesitamos del mayorista, y que la gente venía y te decía, no puede ser, antes por ahí se peleaban los precios, pero ahora los supermercados de barrio están teniendo mejores precios.”

Por último, Nelson Lukoski se mostró optimista para el próximo Día del Padre: “Este año hay muchísimas ofertas en la parte de los supermercados para el Día del Padre”.