Quiebre en la Legislatura porteña: tres diputados abandonaron el bloque de la Libertad Avanza y anunciaron la creación de su propio espacio

Los legisladores constituyeron un nuevo espacio liderado por Pilar Ramírez, quien previamente había intentado disputar la presidencia en el recinto a Ramiro Marra.

La sesión celebrada este jueves en la Legislatura porteña estuvo marcada por un fuerte momento de tensión desencadenado al mediodía, cuando tres diputados libertarios anunciaron la creación de su propio bloque y abandonaron el espacio de La Libertad Avanza que preside Ramiro Marra.

La decisión fue comunicada de manera inesperada a través de una nota dirigida a la presidenta del recinto, Clara Muzzio, la cual fue leída públicamente por el secretario parlamentario.

En el documento, se anunció la conformación de una nueva representación de LLA en el Parlamento de CABA, liderada por María del Pilar Ramírez, quien anteriormente había intentado disputar la presidencia del bloque liberal a Marra sin éxito.

Junto a ella, se fueron Lucía Montenegro y Leonardo Saifert, dividiendo así a los libertarios en dos sectores dentro de la legislatura. Uno conformado por ellos tres y el otro por los seis restantes, incluyendo a Marra.

Los diputados que firmaron el texto anunciando su separación del bloque señalaron que se llamarán “La Libertad Avanza”, alegando que fueron autorizados por la Justicia para utilizar el nombre, solicitando al resto de los legisladores liberales que cambien su denominación.

Por su parte, Ramiro Marra expresó su indignación ante esta situación y afirmó que pelearán por el nombre del bloque en una Junta de Ética que aún no tiene fecha definida. Desde el espacio señalaron que, por ahora, se quedarán divididos y aún no saben cómo se diferenciarán.

En la sesión, Marra hizo su descargo y recibió un aplauso masivo de toda la sala, incluyendo a opositores. Expresó su decepción por la forma en que se llevó a cabo la separación: “Hicieron las cosas mal porque no me llamaron. Porque no me mandaron un mensaje. No tuvieron ni el honor de venir a hablarlo. Lo hicieron por atrás».

Marra enfatizó que él defiende ideas y no le interesan los cargos, rechazando la vieja política de maniobras por detrás.

