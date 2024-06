Tragedia en la costanera | El papá de uno de los fallecidos volvió a apuntar contra el padre del conductor: “Me quiere dejar cómo una persona violenta y con ira”

El juez Correccional y de Menores Dos, César Raúl Jiménez, inhabilitó a Tomás (17) para conducir vehículos automotores, al menos hasta que se dicte sentencia. El padre de una de las víctimas se volvió a expresar en redes sociales.

Tal como lo adelantó Misiones Online, la fiscal María Laura Álvarez el pasado 22 de mayo solicitó “la inhabilitación provisoria para conducir del menor, solicitando, a su vez, que se retenga la licencia de conducir y se comunique la resolución al registro provincial y al registro nacional de antecedentes de tránsito”

El juzgado Correccional y de Menores que lleva al frente César Raúl Jiménez, dio respuesta al pedido de Álvarez e inhabilitó provisoriamente a Tomás (17) para conducir, al menos hasta que se dicte sentencia.

“Hola, le hablo a la gente en general. En la instancia que estamos atravesando se van a empezar a manejar con un montón de herramientas para tratar de desacreditarme o tirarme abajo”, comenzó escribiendo Jorge Martínez en su cuenta de Instagram, refiriéndose al padre del conductor del Peugeot 207.

Es que, en entrevistas realizadas por este medio, Martínez expresó su molestia para con el padre de Tomás, debido a que el hombre jamás se acercó a las familias de los fallecidos, ni siquiera por medio de un mensaje de whatsapp.

“No lo van a lograr, hoy me chupa un huevo lo que puedan decir de mi persona, la gente que me conoce sabe cómo soy y cómo me manejo, yo no estoy parado acá por mí. Hoy estoy para saber la verdad. Estoy por la Justicia y estoy por Juan Cruz”, cerró en la primera historia que subió en la red social.

Luego continuo, “En su declaración ante la Justicia, el Señor, si se puede decir así, Mieres, me quiere dejar cómo una persona violenta y con ira. Obviamente tenía miedo por eso nunca se acercó ni con un mensaje, capaz le volaba una piña por whatsapp. INCREÍBLE”, concluyó Jorge Martínez, padre de Juan Cruz.