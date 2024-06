Se trata de una enfermedad frecuente que afecta a las mujeres en edad reproductiva. Es una patología que produce dolor agudo, dismenorrea, ausentismo laboral y en muchos casos depresión, acompañada de trastornos familiares. El programa busca instaurar la atención integral que incluya también cobertura farmacológica.

El doctor Néstor Tapari, especialista y responsable del servicio de ginecología del Hospital Escuela de Agudos, Dr Ramón Madariaga de Posadas, explicó que la endometriosis una enfermedad ginecológica frecuente y crónica. Se caracteriza por el crecimiento de tejido similar al endometrio- tejido que recubre el interior del útero – en otras partes del cuerpo, como los ovarios, las trompas de falopio, la vejiga o los intestinos. Este crecimiento anómalo puede provocar dolor agudo, dolor cuando se mantienen relaciones sexuales, infertilidad y es una causa de ausentismo frecuente.

“En muchos casos cuando la endometriosis es aguda afecta otros órganos del perineo y por ejemplo tuvimos una paciente cuya intervención requirió un equipo de coloproctólogos porque tuvimos que retirar parte de los intestinos. En varios casos se trata de una enfermedad mutilante”, explicó el especialista.

En este sentido dejó en claro que con el proyecto que se está elaborando en la Legislatura Misionera con el doctor y diputado Martín Cesino y sus pares, se busca un abordaje interdisciplinario porque mujeres jóvenes entre 20 y 30 años necesitan una atención integral. No sólo se trata de quienes llegan a la consulta por un embarazo planificado y se presentan inconvenientes, sino también por quienes sufren dolores tremendos cuando tienen relaciones o se les presenta el ciclo menstrual. Esto también afecta en su vida cotidiana y es “un factor determinante de ausentismo laboral”.

“En muchos casos mujeres jóvenes llegan al consultorio deprimidas porque además de la afección física se ven afectadas en lo emocional. Además de que en algunos casos no pueden quedar embarazadas, se deprimen, tienen trastornos en su vida familiar y laboral, en donde a veces no les creen. Toman analgésicos que no le ayudan y terminan además del problema clínico con su calidad de vida deteriorada”, remarcó el médico.

Acá hay que dejar en claro que no se trata sólo de esterilidad, sino de atender con todas las herramientas disponibles una enfermedad frecuente que afecta a las mujeres.

El programa contempla la atención integral desde que se recibe a la paciente en el Hospital Escuela, todos los estudios y laboratorios, especialistas, acceso a las intervenciones y también a los medicamentos.

“En muchos casos aplicamos inyectables a las pacientes para enfriar la situación y esos medicamentos son sumamente costosos. En algunos casos intervenimos con cirugías ya sea laparoscópica, robótica o si es necesario laparotomía. Por eso es clave el programa, es una enfermedad frecuente y será una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes”, concluyó Tapari.

Datos a tener en cuenta sobre la Endometriosis

La endometriosis ocurre cuando el tejido endometrial se implanta y crece fuera del útero. Cada mes, este tejido responde al ciclo hormonal, engrosándose, descomponiéndose y sangrando. Sin embargo, a diferencia del tejido menstrual normal, este sangrado no tiene una salida natural, lo que lleva a inflamación, formación de cicatrices y adherencias en los órganos afectados.

Los síntomas de la endometriosis varían en intensidad y pueden incluir:

Dolor pélvico crónico.

Menstruaciones dolorosas y abundantes.

Dolor durante o después de las relaciones sexuales.

Dolor al defecar o al orinar, especialmente durante el período menstrual.

Fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón y náuseas.

Impacto en la Calidad de Vida

El dolor y otros síntomas pueden ser debilitantes, afectando la calidad de vida y la productividad laboral de las mujeres que la padecen. Además, la endometriosis es una de las principales causas de infertilidad, lo que añade una carga emocional y psicológica significativa.

En Argentina, la endometriosis afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva, lo que equivale a alrededor de 800,000 mujeres. Un estudio reciente realizado por la Sociedad Argentina de Endometriosis reveló que muchas mujeres tardan en promedio entre 6 y 10 años en recibir un diagnóstico correcto, debido a la falta de conocimiento y a la normalización del dolor menstrual severo.

El diagnóstico de la endometriosis puede ser un desafío y a menudo requiere una combinación de exámenes clínicos, ecografías y, en algunos casos, una laparoscopía. El tratamiento puede variar según la gravedad de los síntomas e incluye desde medicamentos para el manejo del dolor hasta tratamientos hormonales y cirugía.

