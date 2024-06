El paquete fiscal aprobado por el Senado elimina el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles: qué tipo de bienes incluye y a quiénes beneficiará

El Senado aprobó el jueves, en el marco del paquete fiscal, la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles. El especialista en derecho tributario Juan Manuel Álvarez Echagüe analiza el alcance y los posibles efectos de esta medida.

En un avance para el sector inmobiliario, el Senado de la Nación votó ayer la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), un gravamen del 1,5% que se aplica sobre el precio de venta de las propiedades. La medida forma parte del paquete fiscal impulsado por el Gobierno, y entrará en vigor cuando el proyecto vuelva a Diputados y tenga allí la aprobación definitiva, en caso de que así ocurra, y su posterior promulgación.

La eliminación del ITI fue celebrada por los operadores del mercado inmobiliario, quienes esperan que impulse la actividad y facilite el acceso a la vivienda. Según estimaciones del sector, la medida podría generar una baja en los precios de las propiedades de entre un 1% y un 2%.

El abogado, doctor en derecho tributario y profesor titular de la UBA Juan Manuel Álvarez Echagüe, quien estuvo este jueves en Posadas para presentar su nuevo libro, explicó a Misiones Online que “con esta eliminación, todo tipo de bienes inmuebles se podrán transferir sin pagar impuesto».

En definitiva, “lo que habrá es un impuesto menos, el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, que gravaba cuando uno vendía o compraba un bien inmueble, y con esta eliminación, todo tipo de bienes inmuebles se van a poder transferir sin pagar impuesto.

Esto por supuesto no alcanza a los autos u otros vehículos, ya que son bienes muebles registrables, pero sí a todos los bienes inmuebles”, explicó Álvarez Echagüe.

Al respecto, puntualizó que “esto alcanza a todo tipo de transferencia de inmuebles, tanto las de sociedades como las unipersonales”.

No obstante, aclaró que “todavía no tenemos el texto consolidado” sobre la nueva norma, “porque hay discusiones sobre qué se votó y cómo se votó, todavía no está claro eso, fue una votación compleja, con algún tipo de impugnaciones y de cuestionamientos a la manera en que se votó, con lo cual no lo tenemos claro”.

“Sí quedó claro la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, la reconfiguración de las categorías del monotributo, la no restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría al trabajo y la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), con algunos cambios”, concluyó el especialista en derecho tributario.

Juan Manuel Álvarez Echagüe realiza asesoramiento fiscal a entidades financieras y empresas locales y extranjeras, así como a organismos gubernamentales y municipios y es actualmente profesor titular regular de la materia “Política Económica y Tributaria” en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora desde el año 2002 y profesor adjunto en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2000 recibió el premio de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

En su visita de este jueves a Misiones, presentó su libro “Combatiendo la elusión fiscal” y brindó una clase abierta en la universidad Gastón Dachary.