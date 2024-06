Mujer nacida en Misiones busca esclarecer irregularidades en su adopción en 1983

Una mujer cordobesa de 40 años, Lía Montel de la Roche, nacida en la provincia de Misiones, está luchando por conocer la verdad sobre su origen biológico y las circunstancias irregulares que rodearon su adopción en 1983.

Según le contaron, “una enfermera tomó en sus brazos a una bebé recién nacida y la llevó rápidamente a su hogar particular. Les dijo a sus familiares que la cuidaran y que después les explicaba qué sucedió”. Días después, una mujer de Córdoba la adoptó y la llamó Lía.

“Nací en Misiones, me llevaron de bebita a la ciudad cordobesa de Arroyito y hace 13 años que estoy en San Francisco. A mi mamá se le complicaba adoptar porque era divorciada y entonces en Córdoba no podía; un amigo de mi abuelo que era médico y hacía su residencia de especialidad en el hospital Samic, de Misiones, le dijo que se anote allá”, reveló Lía a La Voz del Interior.

En su libro “Mientras me encuentro”, que se presentará el 28 de junio, Lía narra su búsqueda por develar su origen. “Me dijeron que el médico le pidió a una enfermera que encontrara una bebé para su madre. Ni bien nací se la dieron y estuve 15 días en casa de los padres de esa enfermera donde después la buscó su madre adoptiva”, explica.

En 2020, Lía retomó la investigación y accedió al expediente de adopción, donde encontró posibles adulteraciones. “Decidí que tenía que averiguar como fuera. Incluso mi hermana también quiso hacerlo y la encontré a su mamá en un solo día; ellas se conocieron también es de Eldorado y la entregó voluntariamente. Hablé con la enfermera y le pedí que me cuente cómo fue que me recibió y entregó después. Ella me dijo que estaba trabajando y le avisaron que estaba la bebé que un médico había pedido para una amiga. Con una médica la llevaron a la casa de sus padres y la cuidaron. Le pregunté si entonces no me habían robado, pero hasta el día de hoy no lo asume así», expresó Lía.

Con la ayuda de un abogado, Lía sigue adelante esperando que un proceso judicial por supresión de identidad sirva para esclarecer las irregularidades en su adopción. “No sé si mi mamá tiene la verdad absoluta en todo, pero sí en algunas cosas. Me llevó tiempo pero la perdoné”, concluyó.