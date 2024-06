Eduardo Figueredo, experto en Inteligencia Artificial, explicó las tecnologías que hicieron posible Chat GPT y destacó tanto los límites tecnológicos como las controversias éticas y legales en torno a su uso. Además, subrayó la importancia de no temer a estas herramientas sino aprovecharlas en campos como la educación y las empresas.

Figueredo, profesor especialista en Inteligencia Artificial, destacó la evolución tecnológica que permitió la creación de ChatGPT. “Esto viene de una evolución de años y años”, afirmó. Según explicó, hay especialistas en inteligencia artificial que trabajan en esta área hace 40 o 50 años, por lo que la creación de ChatGPT es el resultado de la convergencia de múltiples tecnologías “y obviamente poder adquisitivo”.

Señaló tres tecnologías clave que hicieron posible ChatGPT: el procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales y el aprendizaje automático. “La inteligencia artificial es la rama del software que se encarga de crear sistemas que simulen el pensamiento humano”, aseveró. Para ello, se desarrollaron diversas tecnologías que incluyen hardware, lenguajes de programación y estructuras de programación.

Asimismo, el procesamiento del lenguaje natural se desarrolló para que las computadoras puedan entender el lenguaje humano. “Nosotros nos entendemos y no somos nada sencillo para entendernos. Imagínate una computadora”, mencionó Figueredo. En relación con las redes neuronales, dijo que estas simulan el procesamiento del cerebro humano, ajustando sus parámetros para obtener los resultados deseados, comparable con una consola de sonido que ajusta perillas.

Figueredo también se refirió al aprendizaje automático, una tecnología que permite que las máquinas aprendan y se adapten. “Esto forma las bases para crear ChatGPT”, aseguró.

Respecto a los límites y la evolución de la inteligencia artificial, Figueredo identificó dos principales barreras: los límites tecnológicos y las cuestiones legales y éticas. “La tecnología está llegando a un punto máximo”, manifestó, en tanto mencionó que los procesadores y las placas de video están alcanzando sus capacidades máximas.

“En mi humilde opinión, estamos en un límite. Estamos al borde de un límite. Vamos a ver cómo evoluciona la tecnología para poder seguir creciendo. Todo esto tiene para mucho más. Yo creo que hoy por hoy la imaginación del ser humano es nuestro límite por ahora”, sostuvo el especialista.

Sobre las cuestiones legales y éticas, Figueredo se refirió a la controversia en diversas industrias sobre el uso de inteligencia artificial, como en el caso de los abogados y diseñadores. “Tenemos la huelga de los actores en Hollywood por utilizar imágenes de actores para películas”, ejemplificó.

De esta manera, el entrevistado hizo hincapié en la importancia de no ver la inteligencia artificial como algo peligroso, sino como una herramienta útil. “Es una herramienta que puede verificar un millón de veces una misma imagen, mucho más que un ser humano. Me parece importante no tener miedo, sino intentar buscar cómo lograr potenciar esta herramienta en cada factor de nuestra vida”, afirmó.

Destacó que esta tecnología es fundamental para diversos campos como la educación, donde podría ofrecer asistencia en tiempo real a los estudiantes, pero también en empresas.

Hacia el cierre, Figueredo compartió su experiencia en la disertación, resaltando el desconocimiento general sobre el alcance de Chat GPT. “En INCADE damos un curso de utilización de Chat GPT que enseño a cómo utilizarlo porque no solo sirve para hacerle preguntitas nomás”, informó.

En esta línea, subrayó la capacidad de esta tecnología para realizar tareas complejas en poco tiempo, como una planificación de marketing, presentaciones de Power Point, una clase completa y hacer un video de 30 minutos.

