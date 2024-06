Conflicto en Gaza: «La única solución es eliminar estos grupos terroristas», indicó uno de los miembros de la comunidad israelita en Misiones

En medio del conflicto de Gaza y el Medio Oriente, Alberto Lindheimer, miembro de la comunidad israelita en Misiones, brindó una perspectiva sobre el conflicto actual y sus implicaciones globales.

«En este momento hay cinco países que están atacando a Israel, porque no es solamente Hamas en Gaza, también hay otro grupo terrorista como Hezbolla que ataca desde el Líbano y desde Siria. También le tiran de Irak, le tiró Irán y otro grupo terrorista de Yemen que se llama Los hutíes», afirmó.

Según Lindheimer, Israel se enfrenta a múltiples frentes de ataque de grupos terroristas islámicos, lo que complica aún más la situación. «O sea, son cinco frentes de países islámicos terroristas contra una sociedad democrática sólida, la única democracia del Medio Oriente», subrayó.

En cuanto a las repercusiones de las acciones militares israelíes en Gaza, Lindheimer señaló: «Mira, yo te digo una cosa, en este momento hay por lo menos nueve guerras civiles en el mundo o guerras en África, Burkina Faso, Sudán, Etiopía, en Eritrea, en Somalia, en Ucrania, en Rusia, la guerra civil, en Yemen, la guerra civil de Siria, que nunca terminó y nadie habla de eso. ¿Escuchaste alguna vez hablar de de los civiles que mueren en esa guerra? Alguien se preocupa por las mujeres cristianas que hoy están matando el grupo Boko Haram en el norte de Nigeria, que están haciendo una limpieza étnica. El mundo para esas cosas no tiene ojos directamente».

Refiriéndose a la reciente invasión a Israel y los ataques que han seguido, Lindheimer justificó las acciones defensivas del país: «Israel, que fue atacado el 7 de octubre pasado con una invasión más o menos de 3000 personas, que no solamente mataron a 1200, sino que le asesinaron, le quemaron, la violaron. O sea, fueron escenas medievales en pleno siglo 21. ¿Y qué hace un Estado democrático cuando atacan a su población? Se defiende y es lo que está haciendo Israel ahora».

En cuanto a una posible solución al conflicto, Lindheimer se mostró pesimista: «Mientras haya grupos islámicos nosotros no tenemos idea. Yo viví un año en el Medio Oriente. Nosotros no tenemos ni idea de lo que es el pensamiento ultra ortodoxo de lo islámico. Para ellos, el mundo tiene que ser de iguales. Son lo único que pueden vivir en este mundo. Todos los que somos de religión diferente, incluyendo los cristianos, por supuesto, no tienen derecho a vivir. Israel es solamente el primer paso, después viene Europa, empezando por España», puntualizó.

Y agregó que, «la única solución es eliminar estos grupos terroristas. Yo creo que no hay otra solución. Me consideraba pacifista hasta hace ocho meses, pero después lo que hizo Hamas evidentemente volvimos a épocas medievales».

Con una postura contundente, Lindheimer concluyó: «Esta guerra va a durar años y hasta que no sea totalmente extirpado tanto Hezbollah, como Hamás, como los Hutíes, no va a haber paz ni en Medio Oriente, ni en el mundo».