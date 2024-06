Tensión en el Congreso mientras se debate la ley bases: la policía reprimió con gas y seis diputados fueron hospitalizados

Varios legisladores de Unión por la Patria sufrieron el ataque de las fuerzas de Seguridad. Mientras tanto, se debate el proyecto del oficialismo en el Senado.

La policía reprimió con gas pimienta a diputados de la Nación que se encontraban entre los manifestantes que participan de la marcha contra la ley Bases frente al Congreso. Mientras el Senado debate el proyecto, la tensión crece minuto a minuto en las calles alrededor del palacio Legislativo.

Los diputados que fueron alcanzados por la represión con gas pimienta de las fuerzas de Seguridad son Eduardo Valdés, Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Carolina Yutrovic y Luis Basterra.

Diputados fueron agredidos con gas pimienta en la marcha contra la ley Bases

En las redes sociales, se viralizaron videos e imágenes del momento en el que médicos atienden a los diputados agredidos. En tanto, el sindicalista Pablo Moyano intentó avanzar hacia el Congreso, como parte de la columna encabezada por gremios y organizaciones sociales.

Según se pudo saber, los diputados de UP fueron atendidos en la enfermería del Congreso. Fueron reprimidos en la puerta del palacio legislativo cuando querían llegar a la concentración, detallaron testigos.

El diputado Luis Basterra fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Lucía. En tanto, el resto de los legisladores fueron atendidos en la enfermería del Congreso.

«Estaba en la calle defendiendo ante este atropello de la Ley de Bases. Vemos que vienen de atropellada la prefectura. Nos paramos (los diputados y diputadas de UxP) solamente. Estábamos en ese lugar. No es que fuimos a buscar la prefectura. Evidentemente, tuvieron una orden. Hay de atrás, como es el modus operandi, nunca de frente, siempre de costado, tirando ese gas, que a algunos compañeros les llegó a los ojos. Aspiramos el gas, debimos salir, no sin inconvenientes, no sin el atropello con el que nos tiene acostumbrado. Sin ningún tipo de miramiento», contó el diputado Juan Manuel Pedrini.

Los legisladores realizaban un acto, cuando se produjeron choques entre fuerzas federales, que arrojaron gas pimienta, y manifestantes en las inmediaciones del edificio legislativo.