Ex intendente de El Soberbio firmó acuerdo de juicio abreviado y evitará juicio oral

El ex intendente de El Soberbio, Alberto Elio Kryvszuk, firmó un acuerdo de juicio abreviado en los últimos días para evitar el juicio oral por los delitos de peculado, fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación de documentos y asociación ilícita. El acuerdo implica que “Coleco” admite las acusaciones en su contra y acepta una condena de tres años de prisión en suspenso.

Según informaron fuentes judiciales, el ex jefe comunal no irá a prisión debido a que ya cumplió dos años de detención durante la etapa de instrucción. Sin embargo, el acuerdo establece una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, lo que significa que Kryvszuk no podrá volver a ser candidato ni trabajar para el Estado una vez que la resolución quede firme.

En total, hay siete imputados en la causa, incluyendo a Julio César Servin, Miguel Ángel Genesini, Gabriel Winjak, Carlos Arrúa, Rolandi Aristides y Miguel Hayda. Se espera que todos reciban penas en suspenso por haber cumplido prisión preventiva.

La investigación contra Kryvszuk y sus ex funcionarios se inició en septiembre de 2013, cuando se constituyó una comisión investigadora en el Concejo Deliberante de El Soberbio.

La comisión determinó irregularidades y una mala administración de los recursos públicos, lo que llevó a la destitución de Kryvszuk como intendente.

El acta con las condiciones del acuerdo deberá ser analizada por los magistrados del Tribunal Penal Uno de Oberá, quienes, de no encontrar irregularidades, deberán transformar la resolución en sentencia definitiva.