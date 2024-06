Aseguran que el entrenador de fútbol femenino denunciado por intento de abuso sexual sigue en actividad en otros clubes de Posadas

Aseguran que el entrenador Héctor Aníbal “Chino” Torres sigue involucrado en el fútbol femenino posadeño pese a las graves denuncias de intento de abuso y maltrato psicológico a un grupo de adolescentes del Club de Educación. Rosana, madre de una de las víctimas, reveló que las chicas continúan afectadas y cuestionó la “falta de empatía” de otros clubes de la capital provincial.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/06-12-Redciudadana-Roxana-causa-Chino-Torres-denuncias-abuso-sigue-dando-clases-7.50.mp3

Rosana – Red Ciudadana

Rosana, madre de una de las jóvenes que denunció al entrenador de fútbol femenino Héctor Aníbal “Chino” Torres en octubre de 2023, brindó detalles sobre las acusaciones de intento de abuso sexual y maltrato psicológico que llevaron a la detención de Torres. Según Rosana, un grupo de chicas del Club de Educación se animó a hablar sobre la situación que vivían con Torres, lo que desencadenó las denuncias.

El entrenador estuvo detenido, pero luego salió en libertad y violó la prohibición de acercamiento hacia una de sus presuntas víctimas en enero de este año.

La madre hizo un raconto de los hechos y mencionó que las chicas expusieron las conductas inapropiadas de Torres tras regresar de un torneo. “Las chicas le habían pedido en su momento poder tomar una gaseosa con el dinero que ganaron, y él no les quiso dar esa plata porque se le había roto el lavarropas lavando las camisetas. Y esa plata era para el arreglo del lavarropas. Ese pequeño detalle fue lo que explotó, ya no aguantaban más”.

Según la entrevistada, «el tipo tenía la manera de dirigirse muy mal a las chicas, muy mal, un vocabulario muy feo. Ellas siempre naturalizaban eso, porque era, no le cuenten a sus papás, no me quieran enterar, acá son mujeres, no son nenas de mamá».

Otro de los detonantes fue cuando una de las nenas sufrió un intento de abuso sexual por parte del hombre, aseguró Rosana.

A pesar de las denuncias, Torres sigue involucrado en el fútbol femenino pues lo habrían echado del Club Huracán, comenzó a dar clases en el Club de Educación y actualmente: “él está de vuelta en el Club Huracán, con otro equipo, y algunos padres lo defienden, dicen que es una mentira y que son nenas que quieren llamar la atención [las que denunciaron]”, señaló Rosana.

De esta manera, describió el daño psicológico que las acciones de Torres tuvieron en su hija y en otras chicas. “Mi hija tiene ese miedo de que la miren, hoy está en otro club y no se anima a sacarse la camiseta y quedarse en top. Era tanta la mirada provocativa de Chino hacia ella. Estamos hablando de una nena que en ese momento tenía 13 años”, alertó.

Y completó: “Hoy por hoy, mi hija particularmente, con otro grupito de chicas, tienen ese miedo que van por las calles, ven el auto del Chino y se paralizan. Se paralizan porque tienen tanto miedo de que el pare y les diga algo”.

Rosana hizo hincapié en la falta de empatía de los clubes de la capital misionera hacia las víctimas. Reveló que este hombre es un excombatiente de Malvinas también y que organizó un torneo en abril para recaudar fondos y “van y se presentan equipos, y ahí también está la falta de empatía, también, a veces, de parte de los clubes para con nosotros”, apuntó.

Por ello, opinó que se debería solicitar un certificado de antecedentes a los entrenadores antes de contratarlo en un club.

Hacia el cierre, esta madre dejó un mensaje para jóvenes que atraviesan una situación similar e instó a dejar de naturalizar y denunciarlo. Si bien reconoció que el proceso judicial es lento, ya que las ocho adolescentes que hicieron la denuncia en octubre del año pasado y aún hay algunas que no fueron llamadas a declaratoria, esperan a que “se vuelva a movilizar un poco todo”.