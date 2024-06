Tarifas de energía eléctrica: advierten que por disposición del Gobierno nacional, quienes no se inscriban al subsidio antes de agosto, pagarán el valor pleno

Adrián Rivero, integrante de la gerencia de Energía de Misiones, informó que los usuarios disponen hasta el mes de agosto para inscribirse al subsidio nacional de energía y anticipó aumentos en las tarifas para quienes no se inscriban en el RASE a partir de la próxima factura.

Adrián Rivero en Radio República

El integrante de la gerencia de Energía de Misiones, comentó sobre la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y el impacto de los próximos aumentos en las tarifas de energía. “No hace falta volver a inscribirse si ya se está anotado”; pero «deben inscribirse todos aquellos que quieran tener el subsidio nacional y aún no lo han hecho”.

El plazo de inscripción, que anteriormente estaba abierto indefinidamente, ahora vence los primeros días de agosto: “Aquel que no ha solicitado subsidio nacional su factura tendrá el valor pleno”.

Rivero detalló que cerca de “99.000 usuarios en Misiones no se han inscripto en el RASE”. A propósito de los motivos por los que tantos misioneros no acceden al incentivo gubernamental sostuvo: “Los usuarios que ingresan al salón o nos consultan, la mayoría no sabía sobre el subsidio nacional”.

El aumento en las tarifas de energía será notable cuando lleguen a partir de julio los reflejos en la factura de los consumos de junio. En este sentido Rivero mencionó: “Si un usuario de nivel 3, con ingresos medios, consumió 500 kilovatios, pagará el doble, pasando de 33.000 a 66.000 pesos”. Comentó que el nivel 3 ahora tiene un tope subsidiado reducido de 400 a 250 kilovatios, lo que incrementa el costo si se excede el tope de consumo.

Los aumentos también impactarán en el sector comercial, sobre el cual Rivero afirmó: “Todo el sector prácticamente no tiene subsidio nacional” y añadió que los aumentos serán “en el orden del 20%”.

En este contexto, Adrián Rivero también alertó sobre las consecuencias para aquellos en el nivel 2 que no se inscriban: “Serán facturados como nivel 1, lo que implicará un aumento de hasta 240% en su factura”.

Si te querés inscribir en el RASE ingresá acá: www.argentina.web.ar/subsidios