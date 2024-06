Senadores santacruceños llaman a no dar quórum y corre riesgo el tratamiento de la Ley Ómnibus

El tratamiento de la ley Bases se define minuto a minuto y, a menos de 24 horas de la votación en el Senado, los dos legisladores del bloque Por Santa Cruz llamaron a no dar quórum para la sesión del proyecto principal, aunque sí solicitaron tratar el paquete fiscal.

Se trata de Natalia Gadano y José María Carambia, que se referencian con el gobernador Claudio Vidal y en su actividad parlamentaria han sido reticentes a acompañar al Gobierno nacional. El interés de los senadores nacionales se vincula con la negociación que tiene Vidal con Casa Rosada por la cesión de áreas maduras de crudo pertenecientes a YPF hacia la gestión provincial, que reclama que no se encuentran en actividad. Esta demanda fue una de las promesas de campaña del actual gobernador.

Además, dudan del compromiso de Nación para evitar la privatización del Yacimiento Carbonífero Río Turbio y de sostener la reforma en regalías mineras con la que se habían comprometido. El encargado de las negociaciones era Guillermo Francos, quien este martes a la noche estaba yendo a una cena de Fundación Conciencia, pero canceló su presencia cuando se difundió la postura del bloque Por Santa Cruz.

En este escenario, incluso si el Gobierno retiene todas las voluntades de los indecisos, la votación por la ley Bases quedaría 36 a 36. De esta forma, desempataría la presidencia del Senado, que está en manos de Victoria Villarruel o bien de Bartolomé Abdala, dado que la vicepresidenta de la Nación debe encargarse de Casa Rosada al momento que Javier Milei cumpla sus compromisos internacionales en el marco del G7. Ese voto sería presumiblemente a favor de la legislación. En cambio, si 36 senadores no dan quórum, la sesión se cae.

El mensaje de Natalia Gadano y José María Carambia

A través de sus redes sociales, ambos senadores grabaron un mensaje en donde calificaron a la ley Bases y la reforma fiscal como “una trampa legislativa” porque “dentro de una ley hay centenares de leyes”. “Por más cambios que hagamos en algunos articulados, como que no se privatice Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, va a volver a la cámara de origen -es decir a Diputados- y allí se puede ratificar el texto original”, explicó Carambia.

Luego, el senador de Por Santa Cruz explicó que “decidimos firmar en disidencia el dictamen por más que estemos en contra de la ley para que se pueda tratar. A cambio de eso, acordamos con el Ejecutivo que se incorpore un artículo que permita a las provincias cobrar más regalías mineras. Pero hoy, lamentablemente, ya lo quieren cambiar”.

Además, Carambia afirmó que “estamos sufriendo presiones del Gobierno nacional y ellos realmente no cumplieron porque ya cambiaron los que habíamos acordado”. Para finalizar, hizo referencia a la reforma previsional aprobada en la Cámara de Diputados que “la prioridad no es la ley Bases, sino que son los jubilados con el paquete fiscal, para que el Gobierno no tenga ninguna excusa para no pagar”.

Fuente: Ámbito