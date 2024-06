Lucas es emprendedor desde muy joven y su curiosidad le llevó a estudiar varias terapias alternativas para poder un poco más, cómo se maneja el cerebro humano y nuestra forma de ver las cosas. Hoy en día ayuda a muchas personas a explotar su negocio

Hoy en día las empresas empiezan de a poco a valorar un poco más el bienestar mental de sus trabajadores, ya que, por suerte, además de tener en cuenta las habilidades blandas de cada uno, darle más importancia a lo emocional, ya que muchas veces, lo interno afecta a el trabajo.

Lucas ayuda a sus clientes y alumnos a potenciar sus trabajos de una parte más emocional para que puedan explotar al máximo sus capacidades, y recalca que conocerse a uno mismo, es fundamental a la hora de tener un trabajo: «Todos enfocan siempre en la táctica y no en el qué. Todos están preocupados y dicen ¿qué tengo que subir? ¿Qué tengo que tener?. Si vos te conocés, y conocés lo que hacés todo es mucho más fácil, pero para eso te tenés que conocerte», explicó Lucas.

Además, como las redes sociales están tan presentes en todos los contextos de la vida, Lucas alienta a sus alumnos a no perder su marca personal y ser «ellos mismos» y poder combinar el buen marketing con el desarrollo personal: «Siempre le digo a mis alumnos mis clientes tenes que ser vos. No hay inteligencia artificial, no hay una tendencia, ni un bailecito, ni nada, porque ahí cuando empezas a seguir a la masa, es donde se pierde el adentro. Entonces, a mí siempre me interesa reforzar más su identidad que una táctica de marketing que está funcionando ahora».