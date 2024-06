Ante empresarios, Caputo minimizó la suba de los dólares paralelos y confirmó que busca negociar un nuevo acuerdo con el FMI

El ministro afirmó que no hay condiciones para una crisis y lamentó que los mercados reaccionaran a la baja en las últimas jornadas. Espera que la inflación de mayo esté por debajo del 5%. Con el Fondo, iniciará las conversaciones para otro desembolso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el aumento de los dólares paralelos, el blue y los financieros, en la previa al debate en el recinto del Senado de la Ley Ómnibus y la reforma fiscal, planteó que el ruido político ya no puede alterar las condiciones macroeconómicas y confirmó que en las próximas semanas comenzará a negociar un nuevo acuerdo con el FMI, que implique nuevos desembolsos, aunque admitió que esas conversaciones llevarán tiempo.

El funcionario disertó este miércoles en el seminario de la Fundación Libertad y Progreso, en el que se ratificó el rumbo económico más allá de la suerte que corra la Ley Ómnibus en el Senado, fustigó a la oposición y pidió al empresariado y a la población en general seguir apostando al cambio que encara el gobierno de Javier Milei.

También dijo a la prensa que espera que la inflación de mayo (el dato del INDEC se conoce este jueves 13) se ubique por debajo del 5%. Ya en el escenario, el jefe de Hacienda expuso que el IPC “bajó previamente a la mitad con respecto a abril. Empieza con cuatro el número”.

Asimismo, remarcó la tarea realizada en los seis meses de gobierno y dijo que la incertidumbre sobre lo que pasará con la Ley Ómnibus en el Senado apuntó que sobre el dólar “seguramente puede haber volatilidad, pero no hay asidero”.

“Esta es la primera vez que la economía manda sobre la política”, manifestó Caputo. A su vez, agregó que “la condición necesaria para que haya una crisis es que haya desorden macro. No hay crisis. Es una lástima lo del mercado porque mayo fue un mes espectacular. Récord de superávit fiscal y la inflación bajó a la mitad respecto a abril”.

Las negociaciones con el FMI

Tras remarcar que el presidente Javier Milei “no va a cambiar un centímetro” el programa económico, dijo que cuando “sea el momento se harán a hacer los cambios necesarios”.

Este jueves el FMI tendrá reunión de su directorio ejecutivo, que tratará la última revisión del acuerdo y definirá si hay desembolso de US$800 millones. En ese contexto, Caputo dijo que en estos momentos “se está en el proceso de reevaluación del Fondo y después empezaremos a evaluar un nuevo programa”.

“Probablemente llevara un poco de tiempo, pero primero hay que acordarlo con el Fondo y tratar de que con ese nuevo programa llegue nueva plata”, enfatizó.

“Para salir del cepo: equilibrio fiscal, resolver el problema de los stocks de dólares, el flujo y que haya una relación razonable entre las reservas y los pasivos remunerados”, enumeró y señaló: “La cuarta es la qué aún hay que ir trabajando. Si nosotros no llegábamos rápidamente al equilibrio fiscal, nos hubieran comido porque no tenemos mayoría. Me tome el atrevimiento de subir el impuesto país para tener más poder de negociación con el congreso y los gobernadores. Por eso es el primero que vamos a sacar. Si la ley pasa, vamos a retrotraer ese aumento del impuesto país”.