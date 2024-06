“Hay que correr la discusión de lo exclusivamente salarial, tenemos que fortalecer lengua y matemáticas”, afirmó el ministro de Educación de Misiones

El ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, resaltó la importancia de que haya clases en todas las escuelas y el continuo diálogo con los docentes. Destacó la implementación de programas de tutorías destinados a estudiantes que requieren clases personalizadas y la necesidad de actualizar el Estatuto Docente para mejorar las condiciones laborales.

Ramiro Aranda – Radio República

Tras el acuerdo firmado el viernes de la semana pasada entre el sector de los docentes -que continuaba su protesta en pedido de un salario más alto que el aceptado por gremios mayoritarios- y el Gobierno provincial, se decidió que seguirán con sus negociaciones sin medidas de fuerza ni cortes de ruta.

El ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, resaltó la relevancia de mantener las escuelas abiertas y destacó los esfuerzos para continuar el diálogo con los sectores docentes. “Lo importante acá es que haya clases en todos lados, que las escuelas estén abiertas. Esto es lo importante, la paz social y que las escuelas estén abiertas”, afirmó.

Aranda consideró que la normalidad en el ámbito educativo se logra con las escuelas funcionando, “porque los chicos pueden estar estudiando y el papá, la mamá pueden trabajar”.

Respecto a la mesa salarial con los docentes y las negociaciones, el ministro aseguró: “El diálogo nuestro siempre estuvo, vamos a continuarlo así, todos los meses nos juntamos a ver diferentes cuestiones que son importantes”. Además, aludió a la necesidad de abordar más allá de lo salarial, como el fortalecimiento de la enseñanza en lengua y matemática. En este sentido, adelantó: “Vamos a empezar a trabajar fuertemente ahora con un esquema que vamos a estar anunciando sobre todo para primaria”.

En este sentido, Aranda mencionó los resultados del operativo Aprender, que arrojó mejoras en los sectores más vulnerables. “Logramos mejorar matemática y lengua, pero tenemos que avanzar fuertemente en un programa de tutorías”, manifestó. Resaltó la importancia de un enfoque individualizado -en lugar de la norma áulica con una treintena de estudiantes- orientado a quienes tienen dificultades con ciertos contenidos y del acompañamiento familiar en el proceso educativo.

En relación con la comprensión lectora en los primeros grados, el exdirector de la Escuela Secundaria de Innovación dijo que se debe realizar un esfuerzo conjunto entre la escuela y el hogar. “Si el chico no lee de manera fluida y no comprende lo que lee, en la casa, ¿estamos leyendo un poquito, por lo menos?, ¿5 o 10 minutos por día? No estoy diciendo que esté leyendo tres horas”, remarcó.

Incidencia de las prácticas docentes disruptivas en la no repitencia

Consultado respecto a la no repitencia, una medida que se implementará en la provincia de Buenos Aires a partir de 2025, el titular de Educación de Misiones explicó que la clave para que los estudiantes no lleguen al punto de recursar un ciclo lectivo completo es que encuentren interés y significado yendo a la escuela. “Va con otra predisposición”, aseveró.

La otra variante tiene que ver con la metodología a la que recurre el profesor para enseñar: “Siempre las prácticas disruptivas están comprobadas, que son buenísimas, hacen que a los chicos les seduzca estudiar, hasta les seduzca estudiar en una materia que capaz no les gustaba”, precisó.

Y completó: “A partir de que nosotros repensamos nuestras prácticas, le damos un sentido a lo que estamos enseñando y actualizamos los contenidos, al chico le parece más interesante. Y hoy en día incorporar Inteligencia Artificial en todos los ámbitos, por eso tenemos tantos cursos de Inteligencia Artificial gratuitos para los docentes, porque al estudiante le da otra curiosidad estudiar sobre esos temas”.

Revisión del Estatuto Docente

Hacia el cierre de la entrevista, Aranda argumentó que es necesario revisar y actualizar el Estatuto Docente para corregir injusticias y mejorar las condiciones laborales de los docentes. “El cargo más importante del sistema educativo es el de la maestra. No puede ser que profesora de primaria y la de nivel inicial siempre ganen menos porque la normativa lo dice”, cuestionó.