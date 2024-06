El Gobierno nacional asegura que “los sueldos están creciendo al doble de la inflación”

La Oficina del Presidente emitió un comunicado con un balance sobre los salarios reales; “Es la recuperación más significativa desde 2009″, se indicó; hubo un mensaje para el Congreso a días de que se trate la Ley Bases en el Senado.

Através de un comunicado oficial, el Gobierno hizo un balance de la evolución de los salarios reales desde el comienzo de su gestión y aseguró que “los sueldos están creciendo al doble de la inflación”. “Es la recuperación más significativa desde 2009″, sumó desde la cuenta en la red social X de Oficina del Presidente.

Mediante ese posteo, el Ejecutivo le envió un mensaje al Congreso, a dos días de que se trate la Ley Bases en el Senado de la Nación: “Para acelerar este proceso, debemos liberar la fuerza productiva de los habitantes de la Nación Argentina”.

Según la información hecha pública y que difundió la gestión mileísta, las cifras de abril -obtenidas por el Panorama Mensual de Trabajo Registrado elaborado por la Secretaría de Trabajo- mostrarían un incremento del 16,1% en los sueldos reales, “mientras que la inflación se situó en 8,8%”.

“De esta manera, los argentinos comienzan a experimentar una recuperación del poder adquisitivo de sus ingresos gracias a la desaceleración de la inflación mensual heredada del gobierno anterior, la estabilidad de precios y la eliminación del déficit fiscal que generaba incertidumbre sobre la solvencia del Estado”, agregó el Gobierno. Desde la gestión que conduce Milei mencionaron que estos resultados se obtienen mediante “un plan económico serio y un Estado que deja de ser un obstáculo para la producción y el empleo”.

El domingo por la noche, en una entrevista a LN+, el ministro de Economía, Luis Caputo, también hizo énfasis en la recuperación de la economía. “Ya hay claramente signos de recuperación en mayo en varios sectores. Producción y ventas de autos, minería, energía… Ni hablar del sector bancario. Se están recomponiendo fuertemente los ingresos. Es algo que se siente en el bolsillo. Se siente también en la masa salarial y en las jubilaciones”, dijo.

Consideró “clave” el avance de la Ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado para “agilizar la recuperación en el mercado laboral”, pero lamentó que algunos sectores políticos estén en “Narnia”: “Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se aprobó un aumento del 80%, rechazó el recorte de las jubilaciones de privilegio y pasó una reforma de la movilidad jubilatoria. En la administración pasada, las jubilaciones cayeron y nadie dijo nada”.

El Presidente también publicó en sus redes sociales dos semáforos con indicadores de la actividad económica. Fueron cuadros comparativos donde se detalla mes a mes el ritmo de crecimiento de determinados sectores productivos y cuyos datos fueron presentados por el Presidente como un símbolo de repunte.

Sin embargo, no todos estos números muestran mejoras y para los especialistas no está claro que representen un despegue de la recesión, de acuerdo a los testimonios recabados por este diario. “No son concluyentes de nada. Ni a favor ni en contra. Hay algunos a favor, como el despacho de cemento, pero hay otros que no, como la producción de autos, que cae”, resumió Nicolás Gadano, economista jefe de la consultora Empiria. “No dan un panorama concluyente de que haya una recuperación económica clara”, sentenció.

Según documenta la consultora Econviews, la construcción rebotó en abril. “Lo que sigue es una lenta recuperación, de la mano de la estabilización de los precios, el lento incremento del salario real, y la actividad en sectores como el agro e hidrocarburos que van a ayudar”, consideró la firma de Miguel Kiguel.

Respecto de otras variables económicas, se indicó: “Se ven algunas señales mixtas para mayo: luz verde para cementos, patentamiento de motos y confianza del consumidor, luz roja para producción de autos. Aun así, creemos que mayo va a ser otro mes de recuperación. Mantenemos nuestra proyección de -3.6 para el PBI de 2024″.

FUENTE: LA NACION.