EXCLUSIVO | La denuncia completa presentada en Comodoro Py por la ministra Pettovello por la compra de yerba por $18 mil millones a empresas de Misiones

El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, presentó una denuncia en Comodoro Py por una compra de yerba mate a empresas de Misiones durante la anterior gestión. Se investigan presuntos sobreprecios y mala calidad del producto adquirido para sectores vulnerables. Entre las pruebas que se aportan hay publicaciones periodísticas de Misiones Online. La denuncia completa.

En medio del escándalo por la retención de alimentos que fueron adquiridos por el Estado nacional para destinarlos a los sectores vulnerables y que puso en el ojo de la tormenta al Ministerio de Capital Humano, dicha dependencia, a cargo de Sandra Pettovello, presentó a su vez una denuncia por la compra de yerba mate efectuada mediante una licitación en noviembre de 2023, por un toital de $18 mil millones, ante el presunto pago de sobreprecios y la mala calidad del producto.

Dicha compra fue realizada a empresas de Misiones desde el por entonces Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz. La denuncia fue presentada por la Subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, por los presuntos delitos de suministro infiel de sustancias medicinales, defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Los denunciados son “los funcionarios públicos que intervinieron en el dictado de los actos administrativos que permitieron la adquisición de aproximadamente doce millones de paquetes de 1kg de yerba mate de baja calidad por la suma total $18.240.700.000 sin tampoco garantizar la seguridad y los controles sanitarios correspondientes”.

Entre las pruebas que aportan en la denuncia se encuentran publicaciones de Misiones Online. El expediente es el CFP 2104/2024, y fue asignado por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6.

El siguiente es el texto completo de la denuncia, a la que Misiones Online tuvo acceso en exclusiva:

“Señor Juez en lo Criminal y Correccional Federal:

LEILA DANIELA GIANNI, en mi carácter de Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio letrado del Dr. Ariel Alberto Romano Angel, abogado, inscripto al T° 85 F° 65, constituyendo domicilio electrónico en CUIT 20270871276, y domicilio físico a los fines del presente en Av. Alvear 1690 de la Ciudad de Buenos Aires ante VS respetuosamente digo:

I.- PERSONERÍA

Conforme el Decreto nº 68/2024, cuya copia se acompaña, fue designada la Dra. Leila Daniela Gianni como Subsecretaria Jurídica del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Asimismo, según el Decreto 86/2023 (DECTO-2023-86-APN-PTE) es objetivo de esta Subsecretaría “Dirigir la representación y patrocinio del ESTADO NACIONAL, en lo que es competencia del Ministerio, en los asuntos judiciales, prejudiciales y arbitrajes y en la contestación de los requerimientos del Poder Judicial.”

Dentro del marco funcional de la Subsecretaría a mi cargo, y siguiendo instrucciones expresas de la Señora Ministra Lic. Sandra Portobello en aras de proteger los intereses del Estado, tomó conocimiento de hechos que podrían constituir delitos contra la Salud y Administración Pública, cuya denuncia realizó conforme paso a exponer a continuación.

II.- OBJETO

En función de lo estatuido en el Art. 177, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación se pone en conocimiento hechos de gravedad que podrían configurar como la comisión de los siguientes delitos que paso a describir a continuación: suministro de sustancias peligrosas para la salud, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberos de funcionario público tipificado por los arts. 201, 174, inc.5, 248 del Código Penal de la Nación contra los funcionarios que fueron parte del proceso de licitación que se describe en la presente.

III.- HECHOS

Vengo en este acto a denunciar a los funcionarios públicos que intervinieron en el dictado de los actos administrativos que permitieron la adquisición de aproximadamente de doce (12.000.000) millones de paquetes de 1kg de yerba mate de baja calidad por suma total $18.240.700.000 sin tampoco garantizar la seguridad y los controles sanitarios correspondientes.

En efecto, como se ha detectado a través de las auditorías encomendadas por la Ministra de Capital Humano, la adquisición de yerba mate, correspondiente a las marcas EL BUEN OJO Y SIERRA DEL IMAN, que la YERBA MATE se habrían acopiados en lugares eludiendo los mínimos. sanitarios, por fuera de los controles establecidos por las normas IRAM aplicables, dado que contienen parénquima emenplalizada, paranquima lagunoso, y cédulas anexas poliglinales carácterísticos ilexti paranguennreiensis, además de cristales de oxicilato de calcio, todo lo que sería INSALUBRE y problemático para el consumo. humano.

Además, los productos no habían sido certificados por el Instituto Nacional de Yerba Mate, dado que la licitación y los informes realizados por la autoridad competente eludieron los mínimos controles de salubridad, con la finalidad de direccionar la licitación a favor de La Compañía Comercial Mayorista SRL. , los Srs. Ignacio Kleñuk y Hugo Holowaty.

La Licitación

Conforme surge del expediente EX-2023-41659606-APN-DCYC#MDS de la Licitación Pública N° 95-0058-LPU23, la Ex Ministra del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Victoria Tolosa Paz y el Jefe de Gabinete, Agustin Rossi, tomó intervención en el dictado de los actos administrativos en el marco del proceso de apertura de ofertas en la adquisición de la compra de Yerba Mate.

El entonces Secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Leonardo Moyano, impulsó los procedimientos de compras a través de los Memos Nros. ME-2023-865418-APN-SAPS#MDS, ME-2023-5116315-APN-SAPS#MDS y ME-2023-7555346-APN-DNSA#MDS, incorporados posteriormente al expediente electrónico en los órdenes 5/7.

Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas, con fecha 13 de junio de 2023, solamente se presentaron las siguientes firmas en la licitación referida: PROVEEDURÍA INTEGRAL MC SRL, IGNACIO KLEÑUK, HUGO OSCAR HOLOWATY, COMPAÑÍA COMERCIAL MAYORISTA SRL y SELECTA DISTRIBUCIONES SRL (se recuerda que PROVEEDURIA INTEGRAL MC SRL ya está siendo investigada por otra licitación direccionada a raíz de una denuncia de esta Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano).

En efecto, en la orden 255 la Secretaría de Articulación de Política Social del ex MDS, informó que no contaba con los recursos adecuados para brindar opinión técnica sobre el producto en proceso, y atento a ello, y como se verá más adelante, eludió el organismo específico creado por ley –el instituto nacional de yerba mate- para realizar la evaluación técnica de la yerba mate, y requirió en forma “novedosa” la evaluación técnica por parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, Casa de Altos Estudios que mantenía un vínculo económico y político con las autoridades del ex Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Fue así que en forma expeditiva y funcional al direccionamiento de la Licitación, los ingenieros de la UMS dictaminaron “que los productos ofertados por: Compañía Comercial Mayorista SRL, para su marca “El Buen Ojo” (alternativa 2); Hugo Oscar Holowaty, para su marca “Sierras del Imán” (alternativa 4); Ignacio Kleñuk, para su marca “El Buen Ojo” (alternativa 6); Proveeduría Integral MC SRL, para sus marcas “Doña Luisa” (alternativa 1) e “Insignia” (alternativa 3), y Selecta Distribuciones SRL, para su marca “Reina de Misiones” (alternativa 2), “…cumplen con los criterios solicitados para este alimento”.

Extrañamente no advirtieron los peligros de dichas marcas de yerba que no cumplían con los parámetros establecidos por la norma IRAM 20531:2015 punto 5.7 inc ayb los cuales establecieron “que la yerba mate genuina no debe contener cristales de oxalato calcico, ni presentar pelos, ya sean simples o ramosos, pelos tectores, pelos capitados, ni glándulas secretoras internas”.

Continuando con el proceso de licitación y adjudicación, de la Comisión Evaluadora del ex MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, surge que: “en función de los análisis administrativos, económicos y técnicos preliminares y de la documentación obrante en el Expediente respectivo, suscribió el Dictamen de Evaluación de Ofertas con fecha 18 de septiembre de 2023, aconsejando adjudicar a los futuros beneficiarios”.

Fue así que con fecha 7 de noviembre del año 2023, a tan solo 5 (cinco) días del balotaje presidencial, el por entonces Jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Oscar Rossi, y la Ex Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa. Paz, a través de DECAD-2023-878-APN-JGM adjudicaron la Licitación Pública N° 95-0058-LPU23, de yerba mate elaborada con palo, destinada a la atención de los sectores socialmente vulnerables a las empresas que se detallan:

COMPAÑÍA COMERCIAL MAYORISTA SRL (CUIT Nº 30-71403852-0) alternativa 2, por la cantidad de SEISCIENTOS MIL (600.000) envases de yerba mate elaboradas con palo, con un contenido neto de UN (1) kilogramo cada uno, según especificaciones del Pliego, marca EL BUEN OJO, cuyo precio unitario es de PESOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE ($1517), por un monto total de PESOS NOVECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL ($910.200.000).

IGNACIO KLEÑUK (CUIT Nº 20-07554735-9) alternativa 6, por la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL (2.400.000) envases de yerba mate elaboradas con palo, con un contenido neto de UN (1) kilogramo cada uno, según especificaciones del Pliego, marca EL BUEN OJO, cuyo precio unitario es de PESOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($1518,50), por un monto total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($3.644.400.000).

HUGO OSCAR HOLOWATY (CUIT N° 20-17950686-7) alternativa 4, por la cantidad de NUEVE MILLONES (9.000.000) de envases de yerba mate elaborada con palo, en envases con un contenido neto de UN (1) kilogramo cada uno, según especificaciones del Pliego, marca SIERRA DEL IMÁN, cuyo precio unitario es de PESOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($1518,90), por un monto total de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES CIEN MIL ($13.670.100.000).

IV.- LOS INFORMES DE ANÁLISIS DE AGUA

La Bioquímica Raquel María Fretes, del Laboratorio de análisis de agua y alimentos del Laboratorio con certificación internacional Intertek, manifestó lo siguiente en relación a la yerba “El buen ojo”, con de fecha 24 de noviembre de 2023, “respecto del muestreo 14 de noviembre de 2023, Al respecto el mismo concluye que se observaron estomas, parénquima en empalizada, parénquima lagunoso y cédulas anexas poliginales características de ilex paraguareiensis. Además, presencia de cristales de oxalato de calcio. Concluyendo que no se ajusta a los parámetros establecidos por la IRAM 20531:2015 punto 5.7 inc a) yb).

Ese mismo Laboratorio internacional de alimentos, en relación a la otra marca que había sido adjudicada en la licitación, “Sierras del Imán”, el Informe de fecha 27 de noviembre de 2023, sobre la yerba mate marca “Sierras del Imán”, se indica en su determinación de genuinidad que: Se observaron estomas, parénquima lagunoso, dursas y células anexas poligonales características de Ilex Paraguariensis. Además, presencia de vasos espiralados, pelos largos afilados y cristales de oxalato de calcio. Concluyendo que las mismas no se ajusta a los parámetros establecidos por la IRAM 20531:2015 punto 5.

La información vertida en los medios

Por otra parte se observan que antes de desarrollarse la licitación y adjudicación de estos productos, a través de distintos medios se alertaba sobre su toxicidad, y peligro para su consumo.

En efecto, a través de nota periodística del 16 de agosto de 2022 uno de los directores de la Producción en el Instituto Nacional de Yerba Mate, Jonás Peterson, señaló “Tuve la mala experiencia de ver la yerba que vino en los bolsones destinados al Merendero de Andresito y al Hogar de Niños creado con la asociación de productores. Faltan estudios de laboratorio, pero a simple vista pudimos advertir que están entregando una yerba de mala calidad”. “Comprobé que la yerba que viene en los bolsones contienen palo con basura, es decir barrido de secadero, (la viruta que queda debajo de la cinta o techo de los secadero) que no sirve para consumir”, amplió Peterson sumando que “Desde el INYM estamos haciendo controles de calidad y se incautó muchísimo palo. Quienes 5 realizan esas prácticas ganan el 100% d l negocio a costa de vender basura, muelen y entregan a la gente basura, porque no es otra cosa”.

En dicha nota se advierte que “Tras las denuncias por serias irregularidades que derivaron en la clausura preventiva de un molino de San Vicente, ahora se sumaron nuevas advertencias por la entrega de paquetes de esta empresa en los bolsos de mercadería que distribuye la Nación a sectores vulnerables”.

En otra nota se afirma: “durante la recorrida por el sector de molienda, los agentes fiscales detectaron la presencia de unos 40 mil kilos de yerba mate canchada mezclada con palos que se encontraban en mal estado, como así también observaron una notoria falta de orden y limpieza. A esto se agregó que el establecimiento no cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura, ni siquiera en cuestiones mínimas como los cursos de manipulación de alimentos para su personal. Lo que no se esperaban los integrantes del INYM fue encontrar el producto en los bolsos sociales que remite Desarrollo Social de la Nación”.

Finalmente agrega que “…..se puso la atención sobre el proceso de compra de yerba mate que el Gobierno nacional realizaba con molinos misioneros, en el marco de la pandemia y el estado de la población “en situación de vulnerabilidad”. En aquella oportunidad se deslizó que las firmas contratadas tenían “mecanismos aceitados” para ganar todas las licitaciones, aún siendo sospechadas por vender mercadería adulterada.”

En este mismo sentido en la nota del 12 de marzo de 2023 (https://misionesonline.net/2023/03/12/yerba-mate-inym-2-) se da cuenta que las áreas de Control de Calidad y de Fiscalización del INYM, con la colaboración de los agentes de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), intervinieron en el puesto de control de la localidad de San José un cargamento de 27.160 kilos de yerba mate elaborada transportada en un camión que, según su hoja de ruta, había partido del establecimiento Kleñuk – UNO DE LOS TRES ADJUDICATARIOS de la licitación y adjuciación que aquí se denuncia-, que “Una vez detenido el cargamento, procedieron a realizar los estudios y análisis de laboratorio de lo incautado. De esta manera constataron que se trataba de un cargamento que contenía un producto «de muy mala calidad» como advirtió el director del INYM.”

Se advierte que “Por su parte, Jonas Petterson director del INYM, advirtió que la carga de yerba empaquetada iba con destino al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sin embargo, el equipo detectó que estaba sin estampillas, con exceso de palos, puntos negros y materias extrañas. Las muestras analizadas revelaron que no cumplían con las normas establecidas por el Código Alimentario Argentino. Por lo que inmediatamente se procedió al decomiso, para la posterior inutilización de esos paquetes.”

En una nota del 27 de junio de 2023 Marcelo Hacklender por el INYM manifestaba que “Este convenio es un acuerdo que vamos a firmar con el Ministerio de Desarrollo Social, precisamente para que, previo control del Instituto, necesitemos un certificado donde se garantiza la calidad adecuada de la yerba que se va a presentar en las licitaciones. Buscamos que tengamos una excelente calidad en la medida de lo posible”, además “en ocasiones anteriores, cuando se realizaron intervenciones en las cargas de las licitaciones, tuvimos experiencias muy negativas en cuanto a la calidad del producto. Por eso, decidimos acercarnos al Ministerio de Desarrollo Social y firmar este convenio con ellos para tener un control adecuado sobre el producto. Es una lástima que se entregue a las personas más humildes un producto de tan baja calidad.” y “Nuestro instituto ya tiene una subgerencia de calidad y control de calidad de yerba mate desde el comienzo de nuestra gestión. Será esta subgerencia la encargada de realizar el control en conjunto con la parte de fiscalización, que también se dedica al control de los establecimientos y la calidad de la yerba mate. Abordaremos esta tarea con la seriedad que corresponde, ya que sabemos que las empresas que venden al mercado y que han ganado un nicho se preocupan automáticamente por la calidad de su producto. Lo mismo debería aplicarse a las licitaciones. El producto debe ser idéntico; no podemos permitir que algunos aprovechados intenten meter cualquier cosa en el paquete.” (https://misionesonline.net/2023/06/27/yerb)

El Instituto Nacional de la Yerba Mate

El INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) es un organismo no estatal que tiene como objetivos promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate. El Instituto tiene autarquía financiera y operativa, fue creado el 21 de febrero de 2002, con la sanción del Congreso de la Nación Argentina de la Ley 25.564 y su decreto Reglamentario Nº1240/2002. Su ley establece que entre sus funciones (artículo 4°):

“a) Aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos reglamentarios y disposiciones existentes y las que pudieran dictarse relacionadas con los objetivos de la presente ley;

f) Participar en la elaboración de normas generando la unificación de criterios para la tipificación del producto y normas de calidad que éste debe reunir para su comercialización;

g) Coordinar con los organismos competentes en materia alimentaria la ejecución de planos y programas relacionados con las buenas prácticas en lo referente a la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y derivados;

h) Crear un banco de datos destinado al relevamiento y difusión de información acerca de las normativas sanitarias y requisitos de calidad vigentes en los mercados actuales y/o potenciales con relación a la yerba mate y derivados;

k) Realizar actividades de asistencia técnica, análisis y asesoramiento, relacionadas con la producción, elaboración, industrialización y comercialización de la yerba mate y derivados;

o) Asesorar al Poder Ejecutivo nacional y a los provinciales de Misiones y Corrientes en materia de su competencia;”.

Y se facultó al Instituto (artículo 5°) a:

“b) Exigir como requisito indispensable para la comercialización de yerba mate elaborada y sus derivados la obtención de los certificados de análisis de laboratorio del INYM o aquellos que éste habilite;

c) Promover y extender la certificación y/o denominación de calidad de origen a aquel producto que sea cultivado, elaborado, estacionado, industrializado y envasado en la zona productora de acuerdo a la legislación nacional e internacional vigente en la materia; d) Establecer ante los diversos organismos municipales, provinciales y/o nacionales su competencia en todo lo que atañe a sus funciones y facultades;” Los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social no podían desconocer la existencia y funciones del Instituto. Ello, en virtud que en su artículo 10° determina que “Los miembros del directorio designados por el Poder Ejecutivo nacional y Poderes Ejecutivos provinciales durarán en sus funciones hasta tanto los respectivos gobiernos designen reemplazantes.”

Desde ese Instituto Nacional, advirtieron sobre la mala calidad de los productos que adquirió el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en una nota periodística del 8 de noviembre de 2023.-

(https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100752945/malestar-en-misiones-porquenacion-volvio-a-comprar-yerba-a-firmas-cuestionadas/).

En efecto, allí alteraron que “El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación efectuó una polémica compra de yerba mate de marcas casi desconocidas para distribuir en los programas de asistencia social, por la suma de $18 mil millones. Lo hizo sin pedir ni aceptar recomendaciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que se ofreció a dar sugerencias para elegir mejores proveedores, luego de que se detecten productos de baja calidad en licitaciones anteriores”. Explica la nota que “El año pasado, justamente Hacklander había informado que en abril se clausuró un molino en San Vicente para utilizar productos de mala calidad. Esa noticia trascendió después de una licitación similar donde la Nación le había comprado, otra vez, a dos empresas que están siempre presentes en las licitaciones de Desarrollo Social.”

En la misma nota el director del Instituto Nacional de Yerba Mate, Marcelo Hacklander, señaló que “las licitaciones corren exclusivamente por lo que es Desarrollo Social de la Nación. Ellos definen y terminan comprando a quien crean conveniente. Después de eso nos informan al área de calidad del Instituto, que es quien se encarga de hacer el control de la materia prima utilizada” y agregó que “El INYM controla la materia prima. El Instituto tiene incidencia hasta el paquete, después ya pasa a dependiente del Ministerio de Salud y Saneamiento Ambiental”. Otro de los directores por la Producción del INYM, Jonás Peterson, dijo “ “Nosotros estuvimos en una reunión en Buenos Aires en la que pedimos poder ser veedores de la calidad de ese producto, ellos también se muestran muy interesados ​​en ese momento en que podamos controlar juntos la calidad del producto. La idea es que, cuando salen las partidas, se le informe al área de fiscalización del INYM y que éste pueda estar ahí atento y fiscalizando la materia prima con la que se e labora ese producto”.

Entendiendo que la ex Ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, adquirió yerba mate de mala calidad obviando la intervención de un Instituto especializado creado en el año 2002 para, entre otras cosas, “Asesorar al Poder Ejecutivo nacional ya los provinciales de Misiones y Corrientes en materia de su competencia;” (ARTÍCULO 4o) de la Ley 25.564.). Para evitar los controles ordenados por la Ley el entonces Ministerio optó que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN “certifique” la calidad de la yerba mate; tarea propia del INYM.

Este novedoso desvío a favor de la UNSAM en lugar del INYM -que tenía la competencia específica- permitió que la maniobra ilícita aquí denunciada.

Como resultado de ello, el producto sería de tan mala calidad que no sería apto para el consumo humano con la potencialidad de generar daño a la salud de sus destinatarios. Y generaría el engaño a sus consumidores de ser apto para el consumo en la medida que fue destinado por el entonces Ministerio de Desarrollo Social d Los informes técnicos suministrados por el Instituto Nacional de Yerba Mate y realizados por el laboratorio de análisis de agua y alimentos INTERTEK, cuya copia agrego a la presente.

LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y LA SALUD PÚBLICA

El Código Penal en su Capítulo VII titulado “DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA” tipifica en el artículo 201 y siguientes el delito de Suministro de Sustancias Alimenticias peligrosas para la salud sancionado a aquel que “… pusiere en venta, suministrae, distribuire o almacenare con fines de comercialización de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercancías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo”.

Señala Donna que la salud pública como valor comunitario es inmanente a la sociedad y entonces debe ser una preocupación del Estado; se trata de una intervención que tiene que ver con el Estado social y democrático de Derecho. Debe tenerse en cuenta que la protección que se brinda en este capítulo es a la salud pública, en el sentido de dimensión social del bien jurídico protegido, que significa que se va más allá de la mera suma de saludes individuales.

El delito requiere disimular el carácter nocivo, al tiempo que se lleva a cabo la acción típica (vender, suministrar, distribuir). La disimulación requiere que el agente oculte el carácter nocivo del objeto mediante un acto positivo (p.ej., realizar una licitación pública haciendo constatar la calidad por un organismo no destinado para ello) o negativo, cuando la ley lo obliga a actuar (p. .ej., en el caso la ley obligaba a la intervención del Instituto Especializado en la calidad del alimento, lo que no se hizo), ocultación que puede ocasionar error en el receptor del objeto sobre su carácter.

No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, frente a la gravedad de los hechos y atendiendo a la obligación legal que como funcionaria que me compite, en el sentido de denunciar los delitos que lleguen a mi conocimiento con motivo de mi función, además de las diferentes normas de aplicación en el régimen penal de la función pública, entre ellas las Leyes Nros. 24.759 y 26.097, que aprobaron la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN y la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN respectivamente, instrumentos internacionales que tienden a la homogeneización normativa y de políticas públicas en pos de la prevención, persecución y sanción de los hechos de corrupción. , es pongo estos hechos en su conocimiento señoría, a los efectos de que se dé inicio a la investigación correspondiente.

La CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN manifiesta en su preámbulo que “…la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”, y que “…el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”.

Por su parte, la finalidad de la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN es “a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos”.

A fin de corroborar lo denunciado, se adjunta al presente la siguiente documentación en formato digital:

a. EX-2023-41659606-APN-DCYC#MDS

b. https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100624749/denuncian-que-yerba-desecadero-clausurado-se-entrego-en-bolsones-sociales-de-la-nacion/

c. https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100621633/clausuraron-un-molino-deyerba-en-san-vicente/

d. https://misionesonline.net/2023/03/12/yerba-mate-inym-2-2/

e. https://misionesonline.net/2023/06/27/yerba-mate-12/

f. https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100752945/malestar-en-misionesporque-nacion-volvio-a-comprar-yerba-a-firmas-cuestionadas/

Asimismo, se solicita se requiera:

a. Al Instituto Nacional de la Yerba Mate que de manera urgente perite la yerba mate adquirida en el marco de la Licitación Pública N° 95-0058-LPU23 que se encuentra en los depósitos de este Ministerio de Capital Humano.

b. En el mismo sentido, solicitamos se expida el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Asimismo solicita se cite a declarar a Marcelo Hacklander y Jonás Peterson del Instituto Nacional de la Yerba Mate para que amplíen sus manifestaciones periodísticas.

RESERVA DE LAS ACTUACIONES

En virtud de la influencia que mantiene a los ex funcionarios denunciados, la gravedad del hecho y la posible dificultad de la investigación requiriendo pericias de diferentes organismos a fin de salvar la verdad objetiva es que se requiere en los términos del art. 204 del CPPN se dicta el secreto de sumario.

PETITORIO

Por todo lo expuesto solicito

Se tenga por denunciada y se investigue la posible comisión de los delitos de acción pública de Suministro de Sustancias Alimenticias peligrosas para la salud, fraude a la Administración Pública e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público; Se tenga presente el documental acompañado, la prueba ofrecida y la reserva realizada; Se reservan las actuaciones y se confieren las autorizaciones solicitadas; Se me citará para ratificar esta denuncia; Se corra vista al Sr. Fiscal en los términos del art.180 del CPPN.

Proveer de conformidad que,

SERÁ JUSTICIA».