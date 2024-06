Camiones con 85 toneladas de metales no ferrosos fueron interceptados en Corrientes

Los cargamentos tenían como destino el norte de Misiones, uno de ellos ocultaba lingotes de plomo. El aforo del material decomisado asciende en su conjunto a la cifra de $ 663.713.454,80.

Efectivos pertenecientes a la Sección “Monte Caseros” detuvieron la marcha de dos transportes de cargas generales sobre el kilómetro 363 de la arteria nacional, en inmediaciones del peaje “Piedritas” (Corrientes), cuyos itinerarios habían iniciado en la ciudad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, y tenían como destino final Bernardo de Irigoyen, al norte de Misiones.

De la misma manera procedió personal integrante de la Sección “Núcleo”, desplegado sobre el kilómetro 536 del mismo corredor vial, deteniendo la marcha de un camión que transportaba metales para reciclaje que provenía del mismo lugar que los anteriores, pero que tenía como destino la ciudad de San Pedro, también en Misiones. En este caso, la requisa sobre el rodado permitió constatar la presencia de lingotes de plomo ocultos entre la carga declarada.

Si bien la documentación exhibida por los conductores no presentaba irregularidades respecto de sus respectivas cargas, consistente en un total de 85.400 kilos de metales no ferrosos, las consultas efectuadas a personal de AFIP-DGA delegación Misiones arrojaron como resultado que quienes se encontraban especificados como remitente y destinatario no poseían capacidad operativa ni económica la actividad comercial declarada.

Asimismo, los destinos especificados carecen de industrias que procesen este tipo de material, se presume que la intención de la maniobra era transportar el material metálico hacia el extranjero a través de pasos no habilitados, configurándose una posible tentativa de contrabando.

La exportación de estos materiales se encuentra prohibida, según lo establecido por el Decreto 70/2023, que restringe el tránsito de productos de interés estratégico para el desarrollo de la industria siderúrgica Argentina.

Intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, disponiendo el secuestro de la carga y los rodados, con un aforo en conjunto de $ 663.713.454,80. Por el hecho, los tres choferes resultaron detenidos en carácter de comunicados.