Eco Feria 2024 | Utiliza restos de maderas para hacer porta espejos y porta joyas

Este sábado, en conmemoración al Día del Medio Ambiente, la Eco-Feria volvió renovada a la Plazoleta del Papa en la costanera de Posadas. El evento, que se extenderá hasta la tarde, promete una jornada llena de actividades para toda la familia y cuenta con la participación de más de 70 expositores.

Entre los participantes destacados se encuentra Jannys Werozuk, de Zalika, quien presentó su innovador emprendimiento de reciclaje creativo. «Es un emprendimiento en el que nosotros seleccionamos madera, que es un retazo de una fábrica de muebles y creamos un objeto decorativo con esas maderas. Acá, por ejemplo, tenemos espejos, tenemos alhajero para guardar anillos, collares, tenemos porta macetas. Muchas ideas como para darle una segunda oportunidad a todas esas cosas que pueden ser desechadas», explicó Werozuk.

La idea de Zalika no solo se centra en la creación de objetos decorativos, sino también en satisfacer las demandas específicas de los clientes. «Lo que más me piden son los espejos y estantes también, y los guarda macetas también», comentó Werozuk.

Esta feria marca la primera vez que presenta su proyecto en un evento de este tipo. «Esperemos que después de esto vengan más, pero tengo mi página de Instagram que es Zalika Design, en el que ahí me pueden contactar para pedir alguna otra artesanía. También hay gente que viene con sus ideas y las hacemos con los retazos y las medidas. Es todo bastante personalizado», añadió.

