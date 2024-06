Selección Argentina Sub 23 vs. Paraguay, por un amistoso: a qué hora juegan, dónde ver en vivo y formaciones

Este sábado desde las 15, en el Tomás Adolfo Ducó, el combinado nacional dirigido por Javier Mascherano sigue con la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París.

La Selección Argentina Sub 23 y la de Paraguay jugarán el primero de los dos amistosos este sábado a las 15, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios. Ambos encuentros serán a puertas cerradas y servirán para los dos combinados como preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Te dejamos los detalles del partido.

Cómo llegan Argentina Sub 23 y Paraguay al duelo amistoso

El seleccionado argentino Sub 23 y su par de Paraguay son dos de los 16 equipos que participarán de los Juegos Olímpicos de Parísy los amistosos se enmarcan dentro de la preparación de cada equipo para tal evento.

Tanto el combinado argentino como el paraguayo lograron la clasificación en el Preolímpico Conmebol desarrollado en Venezuela. Luego de haber clasificado entre los cuatro mejores al Final Group Stage, Paraguay se coronó campeón y Argentina finalizó en la segunda posición.

Durante el certamen se cruzaron dos veces: igualaron 1-1 por el grupo B, en la primera jornada de la fase de grupos, y empataron 3-3 en la segunda jornada de la fase posterior.

Convocados

La probable formación de Argentina vs. Paraguay, por el amistoso Sub 23

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Javier Mascherano.

El posible once inicial de Paraguay vs. Argentina, por el amistoso Sub 23

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Carlos Jara Saguier.

Selección Argentina Sub 23 vs. Paraguay, amistoso: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 15.00 TV: Telefe Estadio: Tomás Adolfo Ducó