Paulina Ojeda con solo 11 años estableció un hito en el básquet argentino al anotar 93 puntos en 20 minutos. En la victoria de “El Coatí” sobre OTC en los cuartos el equipo de Eldorado revirtió una desventaja de 34 puntos.

En un partido de los cuartos de final del Pre Federal Femenino en Misiones, la joven basquetbolista Paulina Ojeda, de 11 años, deslumbró tras anotar 93 puntos en tan solo 20 minutos para la remontada de El Coatí Eldorado que se enfrentaba a OTC por 108 a 107.

El Coatí se encontraba abajo por casi 34 puntos cuando Ojeda ingresó a la cancha para jugar el segundo cuarto. A pesar de las dificultades iniciales y de terminar la primera mitad con una desventaja de 9 puntos, Ojeda no se dejó abatir por la frustración de los tiros fallidos: “Empezamos a remontar y quedamos a tres puntos».

La preadolescente relató que el equipo aprovechó las pelotas “robadas” al rival y logró ponerse a un punto. Cuando faltaban 9 segundos su compañera de equipo hace una flotadora que las puso encima del marcador.

“Lo importante en el básquet es hacer lo que te gusta, lo que sabés. Nunca estoy atenta lo que hago. Horas después del partido me enteré de que hice tantos puntos y ni yo me la creía. Todavía no caigo”, expresó.

Paulina Ojeda juega al básquet desde su temprana infancia, a la corta edad de tres años y entrena desde los siete años. Primero en el Club Ituzaingó y luego “a los nueve años me fui a jugar al Club Bartolomé Mitre y ahora en el Coatí”.

Con sueños de jugar en la Women’s National Basketball Association (WNBA) y formar parte de la Selección Argentina, la joven promesa dejó un mensaje: “Que las chicas vengan a jugar al básquet”.

Básquet | “Mi sueño es jugar en la WNBA y en la Selección Argentina”, afirmó la niña misionera que marcó 93 puntos en un partido