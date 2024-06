Trabajo solidario de la Iglesia Evangélica «Casa de Luz» en Posadas

La Iglesia Evangélica "Casa de Luz", bajo la guía del pastor Emanuel Fuzhs, ha estado llevando a cabo una serie de actividades solidarias que buscan impactar positivamente a las comunidades de diversos barrios de la ciudad. Desde su fundación en 2008, la iglesia expandió su alcance a más de seis barrios, proporcionando asistencia constante a las personas necesitadas.

«Lo que nos motivó como iglesia a involucrarnos fue una palabra que dijo Jesús: ‘Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis’. Tomamos esa palabra y trabajamos en base a ella,» comentó el pastor Fuzhs, explicando el impulso detrás de su trabajo.

Las actividades solidarias se llevan a cabo en barrios como Manantial, Sol de Misiones, Néstor Kirchner y San Isidro. «Caminamos en estas dos palabras que nos llevan a un trabajo solidario en toda la ciudad de Posadas y también ahora estamos comenzando un trabajo fuera de la ciudad,» añadió el pastor.

La iglesia no solo ofrece ayuda temporal, sino que se esfuerza por empoderar a las personas a largo plazo. «No sé si escuchaste alguna vez esta frase que dice ‘¿Queréis que te enseñe a pescar o que te dé el pescado?’ Nosotros le enseñamos a pescar sobre todas las cosas, pero también ayudamos en el proceso en que la persona está ayudando a salir de la situación,» dijo Fuzhs.

La iglesia organiza merenderos y comedores, proporcionando almuerzos y meriendas diarias, así como bolsas solidarias. Este compromiso no se limita a ocasiones especiales, sino que se mantiene todos los días de la semana. «Generalmente, varias iglesias o movimientos sociales tienen en diferentes ocasiones especiales ayuda solidaria y nosotros tomamos el compromiso de toda la semana, todos los días estar presente en los barrios,» explicó Fuzhs.

El trabajo de la iglesia se realiza con el apoyo de feligreses y donantes externos. «Llevamos a cabo todo esto con la ayuda de los feligreses de la iglesia y también con la ayuda de las personas que nos donan, que no son de la iglesia», mencionó Fuzhs, destacando la colaboración de la comunidad.

Para aquellos interesados en colaborar con la iglesia, Fuzhs extendió una invitación abierta. «Si alguien quiere involucrarse para ayudar, para colaborar con la Iglesia, las puertas están abiertas porque lo que más nos falta es mano de obra,» dijo, haciendo un llamado a la comunidad para que se sume a sus esfuerzos.

La «Casa de Luz» continúa expandiendo su labor en la ciudad y más allá, con nuevos merenderos y comedores en planificación, y un equipo dedicado de voluntarios trabajando incansablemente para servir a los más necesitados. «No hay satisfacción más grande que ayudar al prójimo,» concluyó el pastor Fuzhs, alentando a todos a participar en esta noble causa.