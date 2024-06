Frecuencia de colectivos en Posadas: algunos usuarios indicaron que el servicio mejoró, mientras otros afirman que continúa siendo deficiente

En la ciudad de Posadas, la frecuencia de los colectivos sigue siendo un tema recurrente de queja entre los usuarios, especialmente tras los últimos incrementos en el pasaje de colectivo. Las opiniones están divididas: algunos usuarios perciben mejoras en el servicio, mientras que otros sostienen que continúa siendo deficiente.

Uno de los entrevistados afirmó: «La frecuencia es la misma de siempre. Siguen tardando un montón» y mencionó que para llegar al centro desde su punto de partida necesita salir con al menos una hora de anticipación. «Depende de la gente que haya en transferencia», agregó, señalando que las demoras pueden variar considerablemente.

Otro usuario señaló que «la frecuencia se ve normal» y explicó que los colectivos se supone que pasan cada diez o quince minutos, aunque igualmente necesita una hora para llegar al centro de la ciudad. Esta opinión fue respaldada por otro entrevistado que mencionó: «En estos momentos sí mejoró la frecuencia, más que nada a la hora pico de los colegios», indicando una mejor regularidad en horarios críticos.

«Antes estaba como en suspenso por el paro, ahora pasan cada 20 minutos aproximadamente, y más aca en avenida Lavalle, pero ahora como que se empezó a regularizar más», afirmó uno de los usuarios. Este cambio ha permitido que, en horarios clave, el servicio sea más predecible y eficiente.

No todos comparten la misma percepción de mejora. «No, no mejoró la frecuencia. Yo tomo el 07 más que nada y no mejoró nada, y de las nuevas líneas, ese sí que no pasa nunca», comentó un usuario, y explicó que los tiempos de espera suelen ser de 15 a 20 minutos, con un tiempo de viaje al centro de aproximadamente una hora, lo cual le obliga a salir con bastante anticipación para llegar a tiempo.

Algunos usuarios han notado una mejora desde enero, especialmente en la línea 15 que, según ellos, ha aumentado su frecuencia a cada 15 minutos entre semana y cada media hora los fines de semana. «Después de enero mejoró bastante», indicó un entrevistado, aunque también reconoció que esto depende de los días y horarios específicos.

Por otro lado, hay quienes consideran que «todo sigue igual». «Igual, como siempre. Tardan mucho en venir», afirmó un usuario que habitualmente espera entre 20 y 25 minutos por un colectivo y necesita otros 20 minutos de viaje para llegar al centro.

La frecuencia de los colectivos en Posadas sigue siendo un tema controvertido. Mientras algunos usuarios notan mejoras significativas, especialmente en horarios pico, otros continúan experimentando demoras y largas esperas.